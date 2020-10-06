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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Бывший журналист ОТРК решил захватить Пятый канал

Бывший журналист провластной ОТРК Болот Абдыжапаров пришел сегодня в офис Пятого канала и потребовал эфирное время.

Позже, со слов сотрудников организации, он заявил, что намерен стать новым генеральным директором ТВ.

«Болот Абдыжапаров пришел без соответствующего распоряжения Фонда по управлению госимуществом. Мы попросили представить документы, однако у него их не было», — сообщили редакции.

После переговоров было решено, что коллектив до соответствующего распоряжения ФУГИ будет работать в прежнем составе. Болот Абдыжапаров заявил, что он намерен быть народным наблюдателем, и пообещал не вмешиваться в работу канала.

Известно, что он также ранее работал на другом проправительственном канале — «ЭлТР». Болот Абдыжапаров пока недоступен для комментариев.

Сегодня стало известно, что самозванцы повсеместно захватывают кабинеты в различных структурах. Ранее кабинет мэра Бишкека занял некто Жоошбек Коеналиев — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Республика». В Кара-Суйском районе изгнали брата Райымбека Матраимова — акима Тилекбека Матраимова. А в Оше местные депутаты выразили недоверие градоначальнику Таалайбеку Сарыбашову. В ГСБЭП сменился председатель. Новым главой стал Алтынбек Жумагулов. Ушел в отставку глава ОТРК Жайнак Усен уулу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167923/
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