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Общество

Еще один. Полпред Таласской области Марат Мураталиев подал в отставку

Полпред в Таласской области Марат Мураталиев подал в отставку. Информацию 24.kg подтвердили в аппарате полпредства.

Перед обладминистрацией проходит митинг.

«Собрались 300-400 человек. Когда пришли люди, Марат Мураталиев вышел и заявил, что сложил свои полномочия. Сейчас люди обсуждают кандидатуру на пост главы региона. Митингующие собираются к областному УВД», — сообщили местные чиновники.

Митингующие никого не пускают в здание обладминистрации.

Ранее в отставку подал глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167808/
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