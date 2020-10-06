Еще один. Полпред Таласской области Марат Мураталиев подал в отставку

Полпред в Таласской области Марат Мураталиев подал в отставку. Информацию 24.kg подтвердили в аппарате полпредства.

Перед обладминистрацией проходит митинг.

«Собрались 300-400 человек. Когда пришли люди, Марат Мураталиев вышел и заявил, что сложил свои полномочия. Сейчас люди обсуждают кандидатуру на пост главы региона. Митингующие собираются к областному УВД», — сообщили местные чиновники.

Митингующие никого не пускают в здание обладминистрации.

Ранее в отставку подал глава Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев.