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Власть

Депутаты рассмотрят кандидатуру Садыра Жапарова на пост и. о. премьер-министра

35 депутатов парламента дали письменное одобрение назначить Садыра Жапарова и. о. премьер-министра. Об этом журналистам сообщил гражданский активист Аманбол Бабакулов.

По его словам, собрались всего 35 нардепов. Кворума нет, нардепы обсуждают сложившуюся в стране ситуацию.

«Кворума нет. Но 35 присутствующих депутатов дали согласие поддержать кандидатуру Садыра Жапарова», — сообщил Аманбол Бабакулов.

По его словам, сам Садыр Жапаров уехал в суд, где рассматривается его уголовное дело.

Отметим, заседание в гостинице «Достук» проходит закрыто.

Депутаты отказываются комментировать ситуацию. В зал зашли депутаты Кожобек Рыспаев, Умбетали Кыдыралиев, Талант Мамытов. Кроме них к нардепам вызвали адвокатов Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167915/
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