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Власть
Сюжет: Беспорядки после выборов

Алмамбет Шыкмаматов: Никто меня генпрокурором не назначал

«Я на сегодня не являюсь исполняющим обязанности генерального прокурора», — заявил бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, сегодня его некому назначить на этот пост. И он сам себя не может назначить. Но политик подтвердил, что действительно утром был в Генеральной прокуратуре.

«Я не могу сам себя назначить. Это нелигитимно. Но я собрал трех заместителей генерального прокурора. Должен же быть порядок. Попросил их написать представление с требованием отменить выборы, открыть досудебное производство на Матраимовых», — заключил Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/167874/
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