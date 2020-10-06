Алмамбет Шыкмаматов: Никто меня генпрокурором не назначал

«Я на сегодня не являюсь исполняющим обязанности генерального прокурора», — заявил бывший депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, сегодня его некому назначить на этот пост. И он сам себя не может назначить. Но политик подтвердил, что действительно утром был в Генеральной прокуратуре.

«Я не могу сам себя назначить. Это нелигитимно. Но я собрал трех заместителей генерального прокурора. Должен же быть порядок. Попросил их написать представление с требованием отменить выборы, открыть досудебное производство на Матраимовых», — заключил Алмамбет Шыкмаматов.