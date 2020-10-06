Депутаты города Ош проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова

Депутаты города Оша проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова. Решение было принято единогласно всеми присутствующими народными избранниками. Информацию подтвердил 24.kg пресс-секретарь мэра Азамат Абсатаров.

Сегодня горкенеш собрался на экстренное совещение в связи с ситуацией в стране.

«31 депутат из 45 проголосовал за отставку мэра. Мы подчиняемся решению горкенеша, если даже не согласны. Горкенеш выполнил политический заказ. Команда Таалайбека Сарыбашова работала достойно. Мы уходим с поднятой головой», — заявил Азамат Абсатаров.