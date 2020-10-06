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Общество

Депутаты города Ош проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова

Депутаты города Оша проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова. Решение было принято единогласно всеми присутствующими народными избранниками. Информацию подтвердил 24.kg пресс-секретарь мэра Азамат Абсатаров.

Сегодня горкенеш собрался на экстренное совещение в связи с ситуацией в стране.

«31 депутат из 45 проголосовал за отставку мэра. Мы подчиняемся решению горкенеша, если даже не согласны. Горкенеш выполнил политический заказ. Команда Таалайбека Сарыбашова работала достойно. Мы уходим с поднятой головой», — заявил Азамат Абсатаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167846/
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Депутаты города Ош проголосовали за отставку мэра Таалайбека Сарыбашова