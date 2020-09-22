COVID-19. Готовы ли власти ко второй волне?

Кыргызстанцев давно пугают второй волной коронавируса. Чиновники даже называли дату повторного роста инфекции — 4 октября. 24.kg разбиралось, усвоены ли допущенные летом ошибки и как чиновники подготовились к возможной новой вспышке COVID-19.

Один новый корпус не выход

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Во время первого пика одной из основных проблем была нехватка больничных мест. Люди стучали в закрытые двери, но не могли получить врачебную помощь. Больные умирали на пороге медучреждений. В авральном режиме на базе школ, интернатов и спорткомплексов стали открывать временные госпитали и дневные стационары. Отделения для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией организовывали и в некоторых больницах в ущерб другим пациентам , отменяя прием и плановые операции.

Основной поток пришелся на Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Сейчас на ее территории строится новый корпус на 100 мест, 30 из которых реанимационные. «Если июльская ситуация повторится, то больница, скорее всего, снова перепрофилируется для приема только ковидных пациентов», — сообщил 24.kg главврач медучреждения Гулжигит Аалиев.

После сдачи и приемки здания в новый корпус должны поставить оборудование. Оно в своем большинстве, по словам замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева, уже в наличии. На часть высокотехнологичного оборудования еще идут тендеры.

К концу сентября все, что необходимо, будет. Мадамин Каратаев

Пополняется в инфекционке запас лекарств и средств индивидуальной защиты. «На три месяца хватит. Аппаратуру, вышедшую из строя, отдали на ремонт и возвращаем в работу. Чтобы хватило медикаментов, будем объявлять тендеры на их закупку. Провести успеем. В основном закупаем антибиотики. Мы уже убедились, что их требуется много», — добавил Гулжигит Аалиев.

Он отметил большое количество пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями сердца, печени, мочеполовой системы и другими. Для таких пациентов дополнительно приобретут препараты (сердечные, неврологические), те, что раньше не закупали.

Если будет большой наплыв больных, естественно, этих 100 мест на миллионный город не хватит. Минздрав хотел отобрать корпус у дерматовенерологической службы. Однако после возмущения общественности сотрудники кожвена, временно размещенные в наркологическом центре, вернулись на свое место.

Новые инфекционные отделения появятся в Оше, Чолпон-Ате, отремонтированные — в Ат-Баши, реконструируют отделение в Баткенской областной больнице и ЦСМ в Таласской области.

Врачей на скорой больше не стало

О том, что столице нужно 100 бригад, а их всего 38, говорят не первый год. Безрезультатно.

В горячие июльские дни бишкекская скорая задыхалась от нескончаемого потока обращений. В сутки на номер 103 поступало до 5 тысяч звонков . Не хватало врачей и медсестер, часть сотрудников Центра экстренной медицины тоже оказались на больничном. Выросло количество опозданий.

Не увеличилось количество бригад и в преддверии второй волны. И даже если сейчас появятся новые машины скорой помощи, то работать на них будет некому. «Большой дефицит врачей, более 80 ставок свободно. Мы запаслись медикаментами, СИЗами, аппаратурой, техникой. Все, что можно купить за деньги, приготовили. Проблема с кадровым потенциалом», — констатировал заведующий отделением реанимации ЦЭМ Егор Борисов.

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Соответственно, ситуация с опозданиями может повториться. Поспешат ли волонтеры на помощь тяжело нуждающимся вновь после многотысячных штрафов?

Дневные стационары переместят в поликлиники

Чтобы как-то помочь больным, в Бишкеке летом открыли 13 дневных стационаров. Когда заболеваемость пошла на спад, их законсервировали. «Но мы сохранили все оборудование и койки. Все под описью. В любое время мы можем это снова использовать. В случае возможного обострения эпидситуации в течение суток все будет готово», — заявила 24.kg вице-мэр города Виктория Мозгачева.

Часть стационаров при необходимости откроют на предыдущих местах, а часть планируют рассредоточить по поликлиникам. Прежде всего, не будут возвращаться в школы, поскольку сейчас там учатся первоклассники. Под вопросом и Дворец спорта — из-за возможного отсутствия отопления зимой.

Точки с каким-то риском возобновлять работу не будут. Виктория Мозгачева

«Сейчас мы прорабатываем вопрос размещения оборудования в центрах семейной медицины, чтобы людям не приходилось ехать в специализированный стационар и они могли получать помощь на местах в дневное время. Трехмесячный запас средств индивидуальной защиты сохраняется. Вопрос по лекарственным препаратам отрабатывается с Минздравом», — пояснила она.

Где найдут врачей?

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Дефицит медиков, особенно узких специалистов (пульмонологов, инфекционистов), существенно сократить по стране в краткие сроки невозможно. Слишком долго отбивали желание трудиться в госбольницах. В июле на помощь коллегам вернулись наши соотечественники , уехавшие на заработки в другие страны. Подключались и зарубежные специалисты . Вряд ли такая возможность появится снова.

Нехватку кадров хотели решить за счет выпускников и сокращения сроков ординатуры. Однако приказа Минздрава пока еще нет. Впрочем, чиновники спокойны.

«Идет работа по привлечению дополнительных медицинских кадров и переподготовке имеющихся. Привлекли желающих из числа тех, кто не работал, но имел медицинское образование. Провели переподготовку, обучение по особенностям симптоматики, диагностики, лечения коронавируса. Это не только инфекционисты и пульмонологи, но и другие узкие специалисты», — проинформировал Мадамин Каратаев.

Надеюсь, как-то выйдем из положения. Мы готовы на том уровне, на каком позволяют наши возможности. Мадамин Каратаев

Единственное, в чем уверены...

...это полученный за несколько месяцев опыт лечения больных коронавирусом. «В первое время были проблемы, — признал главврач РКИБ. — А сейчас доктора знают, как лечить больных, как подходить, что делать, с чего начинать. Мы готовы к приему. Надеюсь, что обойдется без проблем и такого наплыва, как в июле, не будет».

На это же надеется и вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева. «Наши врачи знают, как лечить, подготовлены протоколы Минздрава диагностики и лечения. У нас есть оборудование и койко-места. Если горожане проявят сознательность, то пройдем все в нормальном русле, в нормальном режиме», — сказала она.