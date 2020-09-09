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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Волонтеров, отвозивших тяжелобольных в стационары, заставляют оплачивать штрафы

Волонтеров, которые помогали во время чрезвычайного положения и обострения заболеваемости COVID-19 в столице, заставляют оплачивать штрафы за нарушение Правил дорожного движения. Об этом в Facebook сообщила волонтер Зульфира Хайбуллина.

Зульфира Хайбуллина отметила, что только одному волонтеру пришло штрафов на 6 тысяч сомов. «Это человек, спасатель, волонтер, который в черные для нашей страны дни спасал жизни людей. А сейчас наше «благодарное» государство, видимо, вот так выражает свою признательность. И самое противное — услышать из уст должностных лиц такую фразу : «А зачем вы лезли спасать? Кто вас просил? Теперь вот и оплачивайте штрафы!» — отметила она.

Она добавила, что оплачивать многим волонтерам нечем. Все сбережения потрачены на бензин, СИЗы, кислород и комплектующие.

«Чтобы «обнулить» штрафы, согласно постановлению правительства, о котором оно отрапортовало в горячие дни, нужно предоставить документы, подтверждающие, что в момент фиксации штрафа волонтеры ехали с тяжелым пациентом в больницу. Кто даст этот документ? Стационар, в который везли людей толпами? Больной, которого спасали? Кто? А если в октябре обострится ситуация — кто пойдет спасать? Спасателям нашим подрезали крылья...» — добавила Зульфира Хайбуллина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164543/
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