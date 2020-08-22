Премьеру показали ход строительства здания инфекционного отделения в Чолпон-Ате

Премьер-министр Кубатбек Боронов ознакомился с ходом реконструкции отделения инфекционных заболеваний Иссык-Кульской районной территориальной больницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте по теме В Чолпон-Ате начался капитальный ремонт здания инфекционного отделения

Уточняется, что больница построена в 1986 году и за это время капитальный ремонт здания не проводился. В настоящее время функционирует часть медицинского учреждения на 15 койко-мест. Ведутся работы по расширению отделения на 100 койко-мест и замене кровли. Работы на объекте завершены почти на 80 процентов.

Премьер-министр отметил, что учреждение здравоохранения должно быть сдано в эксплуатацию в срок.

«Отделения реанимации и интенсивной терапии данной больницы, где сейчас идет капитальный ремонт, необходимо оборудовать соответствующим медицинским оборудованием. Ремонтные работы на объекте должны вестись качественно», — цитирует Кубатбека Боронова пресс-служба.

Глава правительства отметил, что необходимо уделить повышенное внимание усилению мероприятий против распространения коронавирусной инфекции, обеспечению врачей необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты, своевременной выплате соответствующих надбавок.