Сооронбай Жээнбеков: Пандемия обнажила все проблемы системы здравоохранения

Сооронбай Жээнбеков сегодня ознакомился с ходом капитальной реконструкции здания инфекционного отделения Баткенской областной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата президента.

Фото пресс-службы аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом капитальной реконструкции здания инфекционного отделения Баткенской областной больницы

Ремонтно-восстановительные работы проводят для развертывания нового отделения больницы на 90 мест. Их планируют завершить до конца августа.

Отмечается, что сегодня более 116 тысяч жителей Баткенского района и города Баткен обслуживает 45-местное инфекционное отделение, что является недостаточным для удовлетворения потребностей местного населения.

Глава государства побеседовал с медицинским персоналом, подробно рассказал о целях и задачах политики цифровизации страны, которая в сфере медицины в первую очередь должна быть направлена на создание максимально комфортных условий для пациентов. Также цифровизация будет способствовать пополнению республиканского бюджета за счет вывода средств из теневого оборота и повышению заработных плат работников социальной сферы.

Фото пресс-службы аппарата президента. Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом капитальной реконструкции здания инфекционного отделения Баткенской областной больницы

Глава государства призвал самих медиков активно вовлекаться в процесс цифровизации и отметил, что хорошо осведомлен о проблемах сферы здравоохранения.

«Совет безопасности на протяжении полутора лет работал над изучением проблем сферы здравоохранения. В ближайшее время мы рассмотрим этот вопрос комплексно для улучшения ситуации. Пандемия обнажила все проблемы системы», — подчеркнул президент.

Глава государства еще раз выразил благодарность медицинским работникам. Он добавил, что правительством страны продолжается ревизия заброшенных зданий в регионах для перепрофилирования их под современные больницы.