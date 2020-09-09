В городе Ош завершается строительство новой инфекционной больницы

Президент Кыргызстана в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства новой инфекционной больницы в Оше. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Урматбек Кокочаров проинформировал, что новая больница рассчитана на 100 койко-мест. Согласно проекту, больница состоит из трех отделений: реанимационного на 28 коек, отделений диагностики и лечения инфекционных больных. На сегодня полностью снесено старое здание больницы, ведется строительство нового.

Объект из быстровозводимых конструкций планируется сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года.

Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость завершения работ до наступления холодов, в то же время обратил внимание на контроль качества. Глава государства подчеркнул, что больница окажется большим подспорьем в борьбе с возможной второй волной коронавирусной инфекции, а также другими инфекционными заболеваниями, которые возникают в осенне-зимний период.

Он осмотрел территорию больницы и побеседовал с медицинским персоналом, отметив их бесценный вклад в сохранение здоровья населения страны.

«Президент подчеркнул важность внедрения цифровизации во все сферы жизни общества, в том числе в систему здравоохранения. Как отметил глава государства, система «Электронное здравоохранение» коренным образом решит множество проблем — уменьшит коррупцию, улучшит качество обслуживания пациентов, снизит бюрократию», — говорится в сообщении.