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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

В Ат-Башинской больнице отремонтируют инфекционное отделение

Во время рабочей поездки в Нарынскую область президент Сооронбай Жээнбеков посетил Ат-Башинскую районную территориальную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По ее данным, здание медучреждения находится в хорошем состоянии и полностью соответствует современным требованиям, в ней есть 6 аппаратов ИВЛ, 54 кислородных концентратора, 2 рентген-аппарата, 2 аппарата гастроскопии. Больница состоит из трех основных корпусов, в ней работают 174 человека.

В беседе с главой государства медицинский персонал назвал одной из основных своих проблем недостаточное количество мест для пациентов и в связи с этим обратился с просьбой о реконструкции инфекционного отделения больницы. На это потребуется порядка 1,5 миллиона сомов.

Сооронбай Жээнбеков еще раз выразил благодарность врачам страны за самоотверженную борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, подчеркнул, что во всех своих поездках знакомится с деятельностью медицинских объектов и положительно отозвался о цифровизации Кадамджайской районной территориальной больницы.

Президент подчеркнул, что сложившаяся ситуация еще раз показала важность цифровизации отечественной медицины.

«Мы начали комплексно решать эти вопросы в рамках регионального развития. Цифровизация станет не только основой для борьбы с коррупцией, но и позволит улучшить качество обслуживания пациентов, повысить эффективность медицинской помощи населению. Оборот средств в системе здравоохранения большой, поэтому цифровизация здесь особенно важна. Должно быть четкое распределение бесплатных медицинских услуг, которые в первую очередь должны получать пожилые, дети и лица с ограниченными возможностями. А сейчас наоборот — ее получают денежные люди или находящиеся при должности», — сказал он.

Глава государства также отметил, что вопрос реконструкции инфекционного отделения больницы будет в обязательном порядке рассмотрен. Вместе с этим в перспективе будет изучена возможность строительства нового здания инфекционного отделения на 50 койко-мест.
Ссылка: https://24.kg/vlast/162975/
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