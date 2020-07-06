Пневмония в Бишкеке. До пяти тысяч звонков поступает в скорую помощь в сутки

Главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов сообщил 24.kg, что поток обращений в связи с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонии не уменьшается. В сутки на номер 103 поступает до 5 тысяч звонков.

По его словам, накануне было 795 обращений, из которых 98 касались только пневмонии. В целом бригады врачей успели выехать только по 360 вызовам.

«Проблема с госпитализацией остается. Сегодня при Нацгоспитале открыли для тяжелых отделение, и при обсерваторе «Семетей» на базе бывшей американской авиабазы — для больных средней тяжести. Но эпидемиологическая ситуация крайне неблагополучная, обращаемость очень высокая. Дополнительно вышло шесть бригад», — отметил Искендер Шаяхметов.

Проблема еще и в том, что наши сотрудники болеют, и врачи и медсестры. По оперативному отделу из пяти старших врачей — четверо на бюллетене. Искендер Шаяхметов

За последние сутки от внебольничной пневмонии скончались 18 человек. В том числе по республике 8 человек и в Бишкеке — 10. За сутки показатель вырос на 10 процентов.

Всего с марта 2020 года от пневмонии умерли 195 человек