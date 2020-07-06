14:29
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пневмония в Бишкеке. До пяти тысяч звонков поступает в скорую помощь в сутки

Главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов сообщил 24.kg, что поток обращений в связи с симптомами коронавирусной инфекции и пневмонии не уменьшается. В сутки на номер 103 поступает до 5 тысяч звонков.

По его словам, накануне было 795 обращений, из которых 98 касались только пневмонии. В целом бригады врачей успели выехать только по 360 вызовам.

«Проблема с госпитализацией остается. Сегодня при Нацгоспитале открыли для тяжелых отделение, и при обсерваторе «Семетей» на базе бывшей американской авиабазы — для больных средней тяжести. Но эпидемиологическая ситуация крайне неблагополучная, обращаемость очень высокая. Дополнительно вышло шесть бригад», — отметил Искендер Шаяхметов.

Проблема еще и в том, что наши сотрудники болеют, и врачи и медсестры. По оперативному отделу из пяти старших врачей — четверо на бюллетене.

Искендер Шаяхметов

За последние сутки от внебольничной пневмонии скончались 18 человек.  В том числе по республике 8 человек и в Бишкеке — 10. За сутки показатель вырос на 10 процентов.

Всего с марта 2020 года от пневмонии умерли 195 человек
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158450/
просмотров: 956
Версия для печати
Материалы по теме
COVID существует, и он жестокий. Солистка «Город 312» рассказала о своей болезни
Мадамин Каратаев: Узнать о наличии мест в больницах можно через 118
Прибывших из Соль-Илецка до места назначения сопровождают сотрудники УОБДД
Турсунбеков, Мусабекова, Турусбеков... Кто еще из депутатов заболел пневмонией
Основная часть закупленных кислородных концентраторов осталась в Бишкеке
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 11,4 миллиона человек
Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Минздрав: В больницах Бишкека свободные места есть, но они быстро заполняются
За сутки от внебольничной пневмонии скончались 18 человек
На бывшей авиабазе «Ганси» открыли реанимационный блок на 112 мест
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
В&nbsp;Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток
Бизнес
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
ЭКО: никогда не&nbsp;говори никогда ЭКО: никогда не говори никогда
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
6 июля, понедельник
14:17
Финпол вызвал на допрос экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева Финпол вызвал на допрос экс-министра здравоохранения Ко...
14:07
В Чуйской области столкнулись легковушка и микроавтобус. Скончался один человек
13:53
Пневмония в Бишкеке. До пяти тысяч звонков поступает в скорую помощь в сутки
13:43
Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
13:36
Сооронбай Жээнбеков поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем