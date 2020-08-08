Памятные награды получили врачи, прибывшие в Кыргызстан для оказания помощи

Министерство иностранных дел вручило ведомственные награды врачам-соотечественникам, прибывшим из России и Турции для оказания помощи медучреждениям Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр Чингиз Айдарбеков отметил неоценимый вклад врачей в борьбе против вирусной пандемии и высоко оценил оказанную им профессиональную консультативную помощь.

«В разгар пандемии вы трудились на самых сложных участках, оказав медицинскую помощь более 3 тысячам человек, спасая жизни тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Все вы работали в красной зоне, но кроме клинического лечения продолжали делиться опытом и знаниями, обучая и вдохновляя местных врачей на семинарах и лекциях. Несомненно, вы герои современности», — отметил он.