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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Памятные награды получили врачи, прибывшие в Кыргызстан для оказания помощи

Министерство иностранных дел вручило ведомственные награды врачам-соотечественникам, прибывшим из России и Турции для оказания помощи медучреждениям Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр Чингиз Айдарбеков отметил неоценимый вклад врачей в борьбе против вирусной пандемии и высоко оценил оказанную им профессиональную консультативную помощь.

«В разгар пандемии вы трудились на самых сложных участках, оказав медицинскую помощь более 3 тысячам человек, спасая жизни тяжелых и крайне тяжелых пациентов. Все вы работали в красной зоне, но кроме клинического лечения продолжали делиться опытом и знаниями, обучая и вдохновляя местных врачей на семинарах и лекциях. Несомненно, вы герои современности», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161978/
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8 августа, суббота
19:02
Памятные награды получили врачи, прибывшие в Кыргызстан для оказания помощи Памятные награды получили врачи, прибывшие в Кыргызстан...
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