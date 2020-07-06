Временные госпитали для больных пневмонией: оборудования нет, врачи разрываются

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом и внебольничной пневмонией резко обострилась. Когда люди стали умирать на пороге больниц из-за нехватки мест, чиновники начали открывать мобильные госпитали и дневные стационары. Спасет ли это больных?

Как смогли, так и сделали

Стационары за сутки открыли в каждом районе Бишкека. Помощь в виде капельниц и уколов там оказывают тем, кто не нуждается в госпитализации. «Только легкая и средняя степень (заболевания)! Без COVID!» — сообщила столичная мэрия в своем twitter-аккаунте.

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Доказать, что у них нет коронавируса люди не могут, потому что возможности сдать тест нет. Сами врачи признают, что рост заболеваемости пневмонией вызван именно коронавирусом.

В одном дневном стационаре сдвинули по две кровати. «Чтобы быстрее заражались?» — спрашивают пользователи соцсетей. А в муниципальной пекарне медработник контактировала с больными, имея из средств индивидуальной защиты только маску и перчатки. Отсутствие СИЗ — главный фактор заражения врачей и медсестер. Как можно подвергать риску здоровье тех медработников, кто еще пока остается в строю?

Муниципальная пекарня, 12 микрорайон, проезд между зданиями церквей. Сегодня работаем до 22:00. Время работы дневного стационаров с 8 утра до 20 вечера. Аптека есть в каждом стационаре pic.twitter.com/9JekVKqhuI — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) July 4, 2020

Госпитальный хаос

Не лучше ситуация и в так называемых госпиталях, развернутых в немедицинских учреждениях. В соцсетях горожан, пытающихся найти места для больных, призывают не ехать в Интергельпо, 1, объясняя тем, что врачи просто не смогут там помочь тяжелым пациентам, оборудования не хватает.

Приехали на Интергельпо1, сегодня более менее разгружены врачи, на улице пока нет очередей, но есть девушка, которая навзрыв плачет от потери отца((. парень из МЧС сказал, что забрали отсюда около 10 трупов начиная с 00:00 — Айдана Оторбаева (@aidashka7) July 4, 2020

«Два дня назад на Интергельпо, 1, на 70-80 больных приходилось около 15 врачей, из них двое-трое участковых, которые к пациентам не подходили, а сдерживали толпу на улице. Медсестер тоже не хватало, капельницы ставить не успевали, просили нас, волонтеров. Но мы не врачи, мы не умеем ни уколы делать, ни капельницы. Вчера очередей уже не было, врачи более или менее разгружены, появились свободные места», — рассказала 24.kg волонтер Айдана Оторбаева.

«Но что самое страшное — очень много больных и с положительным результатом на коронавирус, и с отрицательным. Все находятся вместе. Наша медицина не была к такому готова», — добавила она.

Большинство врачей, по ее словам, в возрасте 20-25 лет, приехали из Таласской, Иссык-Кульской и Чуйской областей. «Среди них и акушеры, и зубные... Сейчас не приходится выбирать, если люди умеют делать уколы и ставить капельницы, то их принимают. Санитаров тоже не хватает, антисанитария. Вчера с группой волонтеров помогали во Дворце спорта, мыли полы, дезинфицировали кровати. Видя глаза врачей — уставших, напуганных, понимаешь, как им нужна наша помощь», — отметила Айдана Оторбаева.

Минздрав бросил врачей

Медиков из регионов отправили на помощь столице. Но, как выяснилось, традиционно в добровольно-принудительном порядке.

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Один из врачей, прибывших из Иссык-Кульской области, на условиях анонимности рассказал 24.kg, как их встретили и разместили: «Врачи приехали в два потока, сначала 30 человек, потом еще пять. Первый поток из Минздрава никто не встретил, медики долго находились на улице, не знали, что делать и где остановиться. Позже их разместили в гостинице «Ак-Кеме», а потом привезли в интернат для слабослышащих и сказали самим развернуть госпиталь».

«Они столкнулись с таким впервые, раньше не разворачивали в полевых условиях, еще и в другом городе. Думали, что будут работать в кол-центре, но никак не в красной зоне. Началось недопонимание. Около половины уехали домой, но после того, как им пригрозили увольнением, снова вернулись в Бишкек. Позже депутат парламента разместил наш медперсонал в гостинице с двухразовым питанием. Дорогу на такси также оплачивает он», — добавил медработник.

Перед запуском так называемого госпиталя в интернат приехал специалист Минздрава по инфекционному контролю и ознакомил медиков с основными правилами работы. Масками и костюмами их уже обеспечили, но нет защитных щитков. Медикаменты привезли в субботу вечером, а медоборудования нет.

Двух тяжелых пациентов хотели отправить в реанимацию, но все отделения переполнены. Мы не знаем, что делать.

В Минздраве спрашиваем, там говорят: «Сами делайте, что знаете». Но здесь ни одного кислородного концентратора, ИВЛ нет...

Врач-доброволец

На 90 коек — шесть врачей. Не хватает санитарок с медсестрами. «Нужен дополнительный медперсонал. Вчера первая смена отработала с 17.00 до 22.00, вторая — до 03.00. Но поспать удалось только два часа, не могли уснуть после тяжелой работы», — признался медик.

Он также посетовал на отсутствие возможности проводить лабораторные исследования. «Даже общий анализ крови тут не сделаешь, не говоря уже об анализе на свертываемость крови. Именно при коронавирусе необходима антикоагулянтная терапия для разжижения крови. Но мы не можем проверять свертываемость, поэтому начали выдавать антикоагулянтные препараты без анализов. Это опасно тем, что может открыться кровотечение», — пояснил врач.

Зачем создавать дополнительные койко-места, если нет ни оснащения, ни оборудования, не налажена поставка лекарств? Если у человека резко ухудшится состояние, голая кровать его не спасет. А кто будет отвечать в случае смерти пациента? Минздрав по привычке спихнет всю ответственность на бесправных врачей?