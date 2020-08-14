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Общество

Коварство COVID-19: психозы и суициды. Помощь чиновников нужна сейчас

Правительство в авральном режиме готовится на случай второй волны коронавируса. Весной строить госпитали не стали, решив перепрофилировать то, что есть. Пошли по самому простому пути — отобрать у одних и отдать другим.

В поисках свободных коек

Первым под удар попал Республиканский центр дерматовенерологии (РЦД), поскольку находится на территории инфекционной больницы. Минздрав поручил его директору освободить здания в марте 2020 года для размещения пациентов с COVID-19. Временно службу приютил наркологический центр.

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«Из всей службы у нас остались всего два кабинета поликлиники, три кабинета лаборатории и четыре палаты стационара. Директор, замдиректора, бухгалтерия, АУП, оргметодотдел, статотдел находятся в вагончике, — рассказала директор РЦД Дилара Юсупова. — Но мы ни на что не претендуем. Куда скажут, туда и пойдем».

Чтобы специалисты РЦД не остались на улице, чиновники подыскали для них другой вариант — один из корпусов Республиканского центра психического здоровья (РЦПЗ).

Изначально речь шла о мужском отделении. «Но там два острых отделения, поэтому остановились на корпусе, где находятся детское и отделение психосоматики 3/2. Последнее планировали перевести в отделение 3/1 и расширить, а детское переместить в другое здание. Коллектив практически не будет сокращен», — заверил 24.kg директор РЦПЗ Ураимжан Исмаилов.

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«Я подготовил данные за пять лет. Никогда детское отделение не заполнялось больше чем на 80 процентов. В течение 2019-го заполняемость была, вообще, 67 процентов, то есть почти наполовину пустовало. А штат сотрудников содержим на все 40 коек. Детское отделение при переводе сильно не пострадает. Конечно, потребуется ремонт, но места хватит, — добавил он. — Нужно же учитывать ситуацию. Инфекционной больнице места нужнее. Смертность от коронавируса очень высокая по сравнению с нашей патологией».

Коллектив такое мнение не разделяет, отметив, что детское отделение организовано там, где предусмотрены медико-санитарные нормативы, учебные комнаты, игровые, детские площадки и другое.

Нельзя потерять службу

Детское отделение РЦПЗ единственное в республике, перенос в другой корпус невозможен.

Это первично диагностическое отделение, куда обращаются при нарушении у детей социальной адаптивности за счет их психических особенностей. Проблемы в школе, низкая успеваемость, травмы после насилия — в этих и других вопросах специалисты помогают разобраться несовершеннолетним. В год через отделение проходит около 400 несовершеннолетних пациентов. Оно открытое. Родители могут присутствовать на всех экспертных работах с логопедом, педагогом, психиатром.

«Состояние детей после карантина в связи с коронавирусом усугубилось, усилились тревожные, навязчивые состояния, психозы. Возросло количество суицидов», — заметили сотрудники детского отделения в беседе с 24.kg.

Они признались, что после услышанных планов у них опустились руки.

Детская психиатрическая служба, по их словам, может просто исчезнуть. Сегодня и без того на всю республику всего восемь (!) детских психиатров.

«Недавно нас вызывали в Минздрав и говорили о том, что на психиатрическую службу возлагается огромная ответственность. Обращаемость растет, у людей постковидное состояние, много случаев суицидальной настроенности. Наше отделение психосоматики на 50 коек всегда было заполнено. Услуги бесплатные и пока еще доступные для населения. Однако вместо того, чтобы улучшать условия труда, нас сокращают», — возмутилась завотделением Жанна Караева.

Мы можем уйти в частные структуры, но как тогда люди получат помощь? Я 20 лет здесь проработала. Душа болит за службу.

Жанна Караева

Кто окажет помощь?

Специалисты службы психического здоровья и Кыргызской психиатрической ассоциации подготовили обращение в адрес Минздрава и аппаратов президента и правительства.

«Численность населения в стране, в том числе детская, растет. Естественно, увеличивается число лиц с психическими расстройствами. В перспективе с учетом переболевших COVID-19 увеличится число заболевших тревожно-фобическими, депрессивными, посттравматическими стрессовыми расстройствами (из-за смерти близких, реакции горя). Потребность в оказании специализированной помощи населению возрастет», — говорится в письме.

Поскольку COVID-19 вызывает нарушения на сосудистом уровне, поражает головной мозг, то увеличится число пациентов с органическими психическими расстройствами и деменцией.

В перспективе необходима организация геронтологического отделения, поскольку потребность в оказании помощи лицам пожилого и старческого возраста давно существует в государстве. В структуре РЦПЗ предусматривается организация и суицидологической службы.

«Служба психического здоровья нуждается в поддержке, помощи, а не в дестабилизации ее деятельности. Дальнейшее сокращение количества коек и кадров отразится прежде всего на психическом здоровье населения страны», — предупреждают специалисты.

Неприемлемо, по их словам, на территории психиатрической больницы размещать дерматовенерологическую службу.

Какой может быть выход?

«Пациенты, как с психическими, так и с дерматовенерологическими заболеваниями, подвергаются стигме и дискриминации. Объединение двух служб на одной территории — это абсурд. Необходимо объединять смежные службы, в частности психиатрию и наркологию; дерматовенерологию и ВИЧ/СПИД или инфекционные заболевания», — пояснили в письме специалисты службы психического здоровья.

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Они уверены: нынешнее месторасположение РЦД на территории инфекционной больницы является наиболее оптимальным, так как целый ряд кожных и венерических заболеваний является контагиозным. В условиях пандемии количество коек центра не решит все проблемы, а в ближайшие год-два эпидемиологическая ситуация пойдет на спад.

Планы Минздрава раскритиковали в соцсетях. Коллектив РЦПЗ встретился с замминистра здравоохранения Мадамином Каратаевым и предложил несколько вариантов, где можно разместить РЦД, — реабилитационное наркологическое отделение по улице Кайназарова, частично занятое одноэтажное здание строительного управления на территории Нацгоспиталя или здание РЦ «СПИД».

«Вопрос объединения кожвендиспансера с наркологической службой будет изучен. Детское отделение РЦПЗ останется на месте», — проинформировал после встречи Ураимжан Исмаилов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162472/
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