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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Российские медики о героизме кыргызстанских коллег в борьбе с коронавирусом

В рамках оказания гуманитарной помощи 23 июля в Кыргызстан прибыла группа медиков из Российской Федерации. В ее составе врачи-хирурги, кардиологи, терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты и другие специалисты с опытом лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Медиков разделили на пять бригад. Об их работе 24.kg рассказал руководитель группы, замминистра здравоохранения Республики Башкортостан Евгений Кустов.

— Вы уже отработали первую неделю в наших больницах. Можете поделиться какими-то наблюдениями?

— У вас в республике очень хорошие врачи, профессиональные, самоотверженные. Мы считаем их героями настоящего времени.

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Ситуация достаточно сложная. Но я уверен: все, что проводится на уровне Минздрава, правительства и медицинских организаций, позволит в течение ближайшего времени справиться с возникшим вызовом.

Мы здесь пробудем месяц. В Оше изначально работало две бригады. Сейчас одна осталась там, вторая уехала в Джалал-Абад. Третья отработала в Токмаке, возвращается в Бишкек и, скорее всего, будет работать в Республиканской клинической инфекционной больнице. Еще две бригады — в Караколе и Нарынской области. Количество инфекционных госпиталей у вас достаточно большое, перед нами поставлена задача охватить как можно больше из них.

Члены российских бригад осмотрели 100 процентов пациентов в тех круглосуточных стационарах, где мы уже были.

На основании осмотра и анализа данных мы рекомендуем, корректируем схемы лечения.

Наши врачи так же, как и ваши, работают в красных зонах. Зашли, посмотрели, оказали по необходимости консультативную и методическую помощь. Если в какой-то больнице есть необходимость, работаем неделю, две, можем и весь месяц оставаться. Но если видим, что врачей достаточно и все пациенты осмотрены, то по решению администрации и Минздрава КР выдвигаемся в другой стационар.

— Можете ли сделать какие-то замечания по работе наших врачей?

 Замечаний нет. Могу только похвалить. Работы у них очень много. Они героически выполняют ее на все 100 процентов. Они — большие молодцы.

Евгений Кустов

Вопросы, возникающие по лечению, обсуждаем совместно, опять же приводим наш опыт и принимаем общее решение, как вести того или иного пациента. Уровень нашего влияния минимальный.

— Продвигаете ли вы свои лекарственные препараты?

— Мы оказываем консультативную и методическую помощь. От всей нашей российской делегации могу сказать одно.

 Мы не настаивали, не принуждали и тем более не навязывали наш протокол и схемы лечения либо какие-то конкретные антибактериальные, противовирусные и другие препараты.

Евгений Кустов

Мы этим не занимались и считаем, что ваши специалисты, научное сообщество и Минздрав абсолютно самостоятельно определятся и с протоколами, и с клиническими рекомендациями, и всем остальным.

Максимум, что мы делаем, — это рассказываем о личном наработанном опыте и предлагаем вам его просто рассмотреть.

Наши протоколы есть в свободном доступе и ваши специалисты могут спокойно ознакомиться с тем, как происходит лечение в нашей стране, и взять для себя что-то полезное, если посчитают это необходимым и нужным.

— А какие-то лекарства вы привозили с собой?

— Нет, наш борт никаких препаратов не привозил. Еще раз повторю: неапробированные лекарства и медицинские изделия мы не используем.

Мы привезли аппарат ИВЛ и передвижные рентген-установки. Список всей оказанной Российской Федерацией гуманитарной помощи Кыргызстану опубликован на официальных ресурсах.

— Вы сказали, что ситуация сложная. Что нужно сделать для ее стабилизации?

— Во-первых, продолжать лечение. А во-вторых, снизить риск заражения медиков инфекционными заболеваниями.

Нужно организовать такие условия работы, чтобы медики не выходили из строя, защитить медперсонал.

Кроме того, по мере снижения поступления больных я бы рекомендовал переводить их из дневных стационаров в круглосуточные. Либо организовать лечение на дому.

Больные инфекционные профиля должны лечиться в специализированных стационарах. У нас пациенты с легкой степенью тяжести лечились в домашних условиях, средней и тяжелой степени — в круглосуточных стационарах.

— У нас до сих пор продолжаются споры, была ли идея открытия дневных стационаров в немедицинских зданиях правильной.

— Нам понятно, почему приняли такое решение, — было массовое поступление больных. Но сейчас, при снижении количества пациентов все-таки необходимо их переводить либо организовывать лечение на дому.

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— Как обезопасить медработников?

— Важно отладить систему противоэпидемических мероприятий. Это как раз то, чем мы сейчас и занимаемся в каждом лечебном учреждении, где находимся. Помогаем выстроить правильную систему.

Это разделение зон, потоков движения пациентов и материальных ценностей, правильная работа шлюзов на вход и выход сотрудников, где они снимают с себя средства индивидуальной защиты.

Соблюдение этих мер сводит риск заражения медицинских сотрудников, работающих в красной зоне, практически к нулю.

— Выходит, у нас с этим были серьезные проблемы, учитывая высокий процент заражения медиков?

— Нет. Работа была налажена. Практически в каждой медицинской организации имеется инфекционный контроль. Но, основываясь на нашем опыте, предлагаем внедрить определенные вещи у вас для более эффективной защиты медработников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161278/
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