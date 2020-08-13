Службу дерматологии снова выселили. Коллектив ютится в вагончике. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра дерматовенерологии (РЦД) Дилара Юсупова.

По ее словам, служба размещалась на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Там три здания — два одноэтажных лабораторных корпуса и соматический корпус (где размещались стационар, администрация, административно-управленческий персонал). 23 марта 2020 года из-за вспышки коронавируса Минздрав поручил освободить здания.

Спасибо руководителю Центра наркологии, нас приютили там. Находимся в гиперсокращенном варианте. Дилара Юсупова

«На сегодня из всей службы у нас осталось всего два кабинета поликлиники, три кабинета лаборатории и четыре палаты стационара. Директор, замдиректора, бухгалтерия, АУП, оргметодотдел, статотдел находятся в вагончике. У нас один стол и два стула. Пришлось очень тяжело», — призналась глава РЦД.

«В 2002 году нас уже переселяли в здание, которое было в плачевном состоянии, одна раковина на все отделение. Мы поменяли все трубы, провели водопровод в каждую палату, отремонтировали туалеты, крышу, поликлинику, осушили подвальные помещения, где стояла вода. Вложили около 30 миллионов сомов», — добавила Дилара Юсупова.

За годы реформы нашу службу сильно трясло. До 2002 года у нас было 310 коек, после — оставили 150. Сейчас всего 20 коек, а принимаем пациентов со всей страны. Дилара Юсупова

Здания РЦД передали РКИБ для борьбы с коронавирусом. Там же, напомним, начато строительство новой больницы. «Коммуникации все использованы от нашего здания. Полностью срезали нашу автостоянку и автоподъезды. Такой проект», — добавила Дилара Юсупова.

Отметим, в соцсетях сообщают о том, что Минздрав переводит РЦД в детское отделение Республиканского центра психического здоровья, единственное на всю страну. Хотя ранее предлагался вариант переезда в мужское отделение.

Специалисты рассчитывают на рациональное решение чиновников.