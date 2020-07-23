16:59
USD 76.52
EUR 88.17
RUB 1.08
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Президент пообещал, что в каждой области построят комплексные больницы

«Стационары обязательно нужны, за короткое время они показали свою эффективность, значительно снизив нагрузку на медицинские учреждения. Но мы также начнем строительство комплексных больниц во всех регионах», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков во время посещения дневного стационара в Таласе.

По информации полномочного представителя правительства в области Марата Мураталиева, дневной стационар рассчитан на 100 койко-мест. Со дня открытия за помощью сюда обратились более тысячи человек.

В беседе с медицинским персоналом глава государства отметил, что местные власти примут все меры по доставке необходимых лекарств и медицинских изделий в регионы. Он подчеркнул необходимость полного и своевременного обеспечения стационара лекарственными препаратами и медицинскими средствами.

Сооронбай Жээнбеков заверил, что будет начато строительство комплексных больниц во всех областях с привлечением инвесторов.

Он еще раз выразил благодарность медицинским работникам, которые стали основной движущей силой в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент положительно отозвался о дисциплинированности и ответственности жителей Таласской области, что позволяло продолжительное время сдерживать проникновение коронавирусной инфекции в регион.

Сооронбай Жээнбеков осмотрел также заброшенное здание центра семейной медицины, расположенного в селе Кок-Ой. Оно состоит из пяти блоков и рассчитано на 160 мест. Здание простаивает с 2005 года. После реконструкции появится возможность для увеличения количества мест до 300.

Глава КР призвал местные власти и Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства провести ускоренную работу по реконструкции здания. Сооронбай Жээнбеков напомнил, что кабмину рекомендовано провести ревизию заброшенных зданий в регионах для реконструкции и перепрофилирования под современные больницы.

Во всех областях будут начаты работы как по строительству комплексных больниц, так и по модернизации имеющихся зданий в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Ссылка: https://24.kg/vlast/160479/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Сооронбай Жээнбеков: Поддержка экспортного потенциала Кыргызстана усилится
COVID-19 не помеха. Предприниматель показал президенту рыбное хозяйство
Президент посетил фермерское хозяйство в Ошской области
Президент в Ошской области осмотрел водные проекты и посетил сад
Запускается проект по обеспечению пригорода города Ош питьевой водой
В Оше заработал автостроительный завод. Хотят выпускать электробусы
В промзоне Баткена построят логистический центр, молокозавод и убойных цех
Сооронбай Жээнбеков проверит, где в Баткенской области еще нет питьевой воды
Сооронбай Жээнбеков выслушает жителей Иссык-Атинского района
Нужно поддерживать ориентированные на экспорт компании, считает президент
Популярные новости
Аскар Алмаз уулу: Президент был в&nbsp;шоке от&nbsp;того, что услышал от&nbsp;волонтеров Аскар Алмаз уулу: Президент был в шоке от того, что услышал от волонтеров
Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в&nbsp;книге гостей в&nbsp;Минске&nbsp;&mdash; без ошибок Позитив. Кубатбек Боронов оставил запись в книге гостей в Минске — без ошибок
Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться Вторая волна эпидемии COVID-19 будет осенью. Премьер призвал готовиться
В&nbsp;регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется В регионах Кыргызстана эпидемиологическая ситуация обостряется
Бизнес
Позитивный материал. Moody&rsquo;s дало &laquo;стабильный&raquo; прогноз &laquo;Бакай Банку&raquo; Позитивный материал. Moody’s дало «стабильный» прогноз «Бакай Банку»
Клексан, цефепим, СИЗ и&nbsp;другие медикаменты на&nbsp;2&nbsp;миллиона сомов от&nbsp;CapstroyKG Клексан, цефепим, СИЗ и другие медикаменты на 2 миллиона сомов от CapstroyKG
Если Минздрав КР&nbsp;разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат Если Минздрав КР разрешит ввоз авифавира, завод готов предоставить препарат
Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и&nbsp;50&nbsp;ТВ-каналов бесплатно Переходи на #Супервыгодный 7: облачное хранилище и 50 ТВ-каналов бесплатно
23 июля, четверг
16:43
Сооронбай Жээнбеков: Поддержка экспортного потенциала Кыргызстана усилится Сооронбай Жээнбеков: Поддержка экспортного потенциала К...
16:28
Президент пообещал, что в каждой области построят комплексные больницы
16:03
Министр транспорта призвал не верить фейкам про распыление химикатов
15:52
Руководство Минтранса выделит трехдневную зарплату на покупку лекарств
15:37
Выборы-2020. ЦИК обжаловала решение суда по вопросу СДПК