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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Особое мнение. Зачем больницы в Бишкеке превратили в очаги заражения COVID-19?

Экс-советник министра здравоохранения Елена Баялинова опубликовала на своей странице в Facebook особое мнение одного из руководителей системы здравоохранения Кыргызстана, не называя его имени.

«Зачем все ведущие организации здравоохранения Бишкека превратили в ковидные госпитали и очаги заражения в центре столицы и тем самым закрыли напрочь доступ граждан к плановым медицинским услугам? Нельзя ли было в целях безопасности городских жителей и медперсонала заблаговременно позаботиться о развертывании мобильных госпиталей в крайней черте Бишкека? И таким образом сохранить чистые зоны для обслуживания населения, обеспечив доступ к медицинскому обслуживанию?» — задается он вопросом.

«Это прямое нарушение прав человека на получение беспрепятственной медицинской помощи, прописанных в Конституции и законе об охране здоровья граждан страны», — отмечается в сообщении.

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Сегодня нельзя попасть не только на плановую операцию, но и воспользоваться услугами поликлиник. «Первичка в столице работает крайне слабо, из-за чего городские стационары вынуждены принимать на себя львиную долю больных в тяжелом состоянии. Чиновники от Минздрава и Горздрава очень плохо справляются со своими обязанностями по координации помощи больным коронавирусом и пневмонией. Многие смерти можно было избежать», — цитирует Елена Баялинова своего собеседника.

Ранее кыргызстанцы с различными проблемами здоровья жаловались на то, что помощь в больницах получить невозможно. Сообщалось и о смертельных случаях. Статистику, сколько людей умерло, не дождавшись врачебной помощи, в Минздраве не предоставляют.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158478/
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