Люди на карантине страдают без операций и не имеют доступа к лекарствам

Вспышка нового коронавируса отодвинула все медицинские проблемы в Кыргызстане на второй план. Людей разогнали по домам «ради их же безопасности». Но как быть пациентам с различными заболеваниями, власти не подумали. Все плановые операции отменили, на жизненно важные консультации не пройти, а необходимых лекарств не найти.

Сколько еще ждать?

Около двух недель назад у бишкекчанки Ксении Толканевой раскололся корень зуба, два зуба сильно пострадали. Нужно было удалить осколки и сразу поставить имплантаты.

«Я готовилась к операции, пропила курс антибиотиков, но врач отменил хирургическое вмешательство, потому что клинику закрыли на карантин. Провести срочно операцию было невозможно, поскольку после нее требовался ежедневный контроль. Как долго придется ждать, никто не знает. Сильно переживаю, поскольку рентген показал воспаление, могут возникнуть серьезные осложнения. Сейчас болит голова и практически не могу есть», — рассказала она 24.kg.

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«В ситуации, когда все на нервах, стала нервничать, разболелись корни зубов. Если сейчас их просто удалить, то имплантаты не поставят либо потом придется заново все разрезать и зашивать. Можно, конечно, обратиться в другую клинику, но хочется к своему лечащему врачу, который наблюдает много лет. Тем более операция сложная и стоит недешево. Не знаю, что делать», — посетовала Ксения Толканева.

Ее мама страдает заболеванием крови. Из-за чрезвычайного положения в Бишкеке женщина не смогла попасть на плановый прием к врачу и сдать анализы. «Начал падать гемоглобин, ей нужен препарат безель, однако в городе его не найти. В комендатуре требуют не отходить от дома больше чем на 1,5 километра. Где и как искать препарат? А уколы нужно делать несколько раз в месяц. Есть заменители, после которых у мамы сильно поднимается давление», — переживает горожанка.

«Конечно, карантин оправдан, но есть много других болезней и состояний, при которых медлить нельзя, — подчеркнула Ксения Толканева. — Трудно представить, каково сейчас тем, кто должен быть постоянно на связи с врачом по сохранению беременности, ходить на уколы или нуждается в лекарствах, которые продают не в каждой аптеке. Люди в страхе, не знают, где есть первичная помощь. Население ищет ответы в соцсетях: можно ли вызвать кардиолога на дом, где найти стоматолога и так далее».

Умирайте так

Не исключаю, что медики оказались уже бессильны, но почему нас лишают возможности бороться за жизнь родных? Ведь это экстренный случай, не плановый.

Ответы на свои вопросы находят не все, квалифицированную медицинскую помощь — тоже. Мой пожилой сосед болел не первый год. Два дня назад у него ухудшилось состояние. Врачи, приехавшие на вызов, диагностировали инсульт и развели руками, мол, помочь ничем не можем, в столицу вас не пропустят (живем мы в Сокулукском районе). Мужчина так и умер дома.

Несколько дней назад врач Алмаз Бабалаев написал на своей странице в Facebook о том, как сложно пациентам добираться в Национальный центр онкологии в режиме ЧП. В комментариях пользователь соцсети Анна Левина сообщила, что женщину с онкозаболеванием из Новопокровки не пропустили в Бишкек за обезболивающим. Пациентка умерла, не дождавшись помощи.

Когда медлить нельзя

Сотни онкобольных сейчас борются со злокачественными опухолями и испытывают сложности с доступом к медицинской помощи или лекарствам. К примеру, жительница Базар-Коргона Зарина Борбуева приезжала за лекарствами в столицу каждые три месяца. Препараты у нее скоро закончатся, и, как быть потом с учетом ЧП, женщина не знает.

«У пациентки из Баткена 1-2 апреля должен начаться очередной курс химиотерапии. Она лечится в НЦОиГ в Бишкеке, но на блокпостах ее не пропустят. Она получает самую дорогостоящую терапию, то есть препарат нельзя купить в ближайшей аптеке в Баткене», — рассказала 24.kg волонтер движения «За Кыргызстан без рака» Алма Карсымбек.

Химиотерапию нельзя пропускать. Онкологию на время карантина не отложишь. Лечение нужно принимать строго в назначенное время. Алма Карсымбек

«Плюс очень важен эмоциональный настрой. Переживания так или иначе сказываются даже на здоровых людях, представьте состояние онкобольных. Все внимание Минздрава в настоящее время сконцентрировано на коронавирусе, и это естественно, но в то же время другие больные остались сами по себе», — добавила она.

С заботой от Минздрава

Изоляция, обсервация нужны, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Не только Кыргызстан, но и многие государства отменили плановые операции. Мадамин Каратаев

Замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев отметил, что возникшие ограничения — вынужденные меры.

«У многих больных слабый иммунитет, а коронавирус бьет в первую очередь по таким людям. Нуждающихся в экстренной помощи без вопросов госпитализируют в больницу и будут лечить», — сказал он.

«Что касается доступа к лекарствам, думаю, больных должны пропускать. На сайте департамента лекарственного обеспечения опубликован перечень препаратов, где, что и почем продается, можно взять его и показать на посту. Если есть единичные случаи, когда больных не пропускают, следует обращаться в комендатуру или на посты и объяснять, что вам назначено и как быть, если в ближайших аптеках каких-то лекарств нет. Там должны пойти навстречу и пропустить», — уверен чиновник.