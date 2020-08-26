Сокращение ординатуры. Менять надо условия работы и зарплату, а не образование

Вспышка коронавируса обнажила давние проблемы системы здравоохранения. Одну из них — дефицит кадров — в правительстве намерены решить самым быстрым путем: сократив сроки обучения ординаторов. Но будет ли достигнут эффект? Специалисты сомневаются.

Кого коснутся изменения

Проанализировать и рассмотреть вопрос по срокам обучения ординаторов вице-премьер-министр Аида Исмаилова поручала в начале августа. И уже накануне проект постановления правительства Минздрав вынес на общественное обсуждение.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в республике, а также с острой необходимостью обеспечения кадрами — врачами-инфекционистами, пульмонологами, реаниматологами, эпидемиологами, вирусологами — назрела необходимость сокращения сроков подготовки до одного года», — говорится в справке-обосновании.

Как пояснили 24.kg в Минздраве, сокращение сроков коснется около десяти специальностей: судебно-медицинской экспертизы, патанатомии, спортивной медицины, радиологии, лучевой диагностики, скорой медицинской помощи, мануальной терапии, физиотерапии, фтизиатрии.

Два года ординатуры останется для терапии, хирургии, акушерства-гинекологии. Три года придется учиться ординаторам двух специальностей — кардио- и нейрохирургии.

В действующей редакции прописаны отдельные специальности с конкретным сроком обучения (от одного года до четырех лет). Проектом постановления предлагается их вообще не указывать.

Когда память коротка

Всего три года назад чиновники увеличили сроки обучения в ординатуре, отменив годичную интернатуру.

Аргументировали это тем, что у многих узких специалистов недостаточная клиническая подготовка. «Выпускники стараются выбирать специальности, по которым можно обучиться в интернатуре. Но за год невозможно стать хорошим врачом. Поэтому продолжительность подготовки необходимо увеличить», — заявляли в 2017 году в Минздраве.

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Программа первого года обучения по узким специальностям лечебного дела и педиатрии стала соответствовать программе подготовки по общеврачебной практике. Оставшиеся два-три года отводили избранной специальности.

Что вдруг изменилось с тех пор? Реформа не оправдала себя? Тогда почему бы честно это не признать? Или вузы настолько улучшили свою работу, что теперь за год можно стать хорошим специалистом? А если все-таки нельзя, то чиновники позволят калечить население?

Выпускники есть, а врачей нет

Завкафедрой семейной медицины постдипломного образования КГМА Нурлан Бримкулов считает, что снижение сроков обучения отрицательно скажется на качестве подготовки будущих врачей и в то же время не решит кадровых проблем здравоохранения.

«Мы это уже когда-то проходили. Вводили годичную интернатуру, хотели обеспечить за пару лет все больницы врачами. Кадрами не обеспечили, а качество обучения снизилось, — напомнил он. — Вот последняя статистика Центра электронного здравоохранения Минздрава: в прошлом году медицинские вузы и факультеты страны окончил 3 тысячи 471 выпускник (в 2018-м — 2,8 тысячи человек, в 2017-м — 2,5 тысячи). То есть ежегодно число выпускников-медиков растет».

Количество же врачей, оказывающих практическую помощь, за это время снизилось с 18,2 в 2017 году до 17,5 в 2019-м (на 10 тысяч населения). Нурлан Бримкулов

«Кадры готовятся в достаточном, если не избыточном, количестве. Мы пытаемся решить проблему нехватки кадров за счет медицинского образования, которое свою задачу выполняет и даже перевыполняет», — считает завкафедрой.

Над чем работать

Проблема в том, как эти готовые кадры закрепить в практическом здравоохранении. Это возможно только в том случае, если работа будет приносить радость и удовлетворение, если врач будет принимать в хороших условиях, комфортных не только для него, но и для пациента. Если у него есть современное оборудование, доступны медикаменты. Если нагрузка адекватная и зарплаты хватает на нормальную, человеческую жизнь.

А как сегодня работается практическому врачу, особенно в регионах? Доволен ли он?

Пандемия коронавируса четко показала: нормальных условий нет, оснащение слабое, зарплаты низкие. Кто удержится на такой работе? Как прожить на базовый оклад в 5 тысяч сомов?

Можно бесконечно набирать ординаторов и распределять их по регионам, но получив документы и отработав минимальный срок, они будут уходить. Нурлан Бримкулов

«Сегодня вопрос должен стоять об имидже медработников в целом, улучшении их условий труда, социального положения, повышении зарплаты и так далее. Сроки же обучения нужно оставить без изменений. Другой вопрос, что необходима оптимизация учебных программ, организация полноценных клинических баз, решение других технических вопросов обучения, над чем мы и работаем», — добавил он.

Нужен анализ и разумный подход

Выпускается у нас специалистов много, люди просто не удерживаются в профессии или уезжают в другие края, где лучше платят. Вот и все. Об этом надо говорить. Анэс Зарифьян

Декан медицинского факультета КРСУ Анэс Зарифьян считает, что сокращение сроков обучения в ординатуре никак не скажется на ситуации. «Какого врача мы готовим по специальности «лечебное дело»? По сути врача общей практики (ВОП). Стало быть, знания и навыки семейного врача студент должен получить еще в специалитете. А у нас что получается? Мы вручаем дипломы ВОП, а следом вновь обучаем по этой программе в ординатуре всех, независимо от избранной специальности. Хотя сами ординаторы говорят, что семейными врачами не станут», — пояснил он.

«Лучше бы условия создали, чтобы человеку было у кого учиться и на каких клинических базах», — добавил декан.

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В сложившейся ситуации Анэс Зарифьян предлагает проанализировать, какие специалисты нужны экстренно сейчас Кыргызстану, и за год постараться их подготовить. Пульмонологов, к примеру, или врачей скорой помощи. Для остальных оставить срок обучения не более двух лет.

По словам декана, ординатура в Кыргызстане и за рубежом — совершенно разные понятия. За границей любой ординатор — уже полноценный врач, и не он платит государству в период учебы, а оно ему.

Сами ординаторы пока не знают, чего ждать. «Все равно нас никто не спросит и не послушает», — разводят многие руками.

«Тут нельзя сказать однозначно. Есть специальности, которые требуют большей подготовки, а есть те, которые можно вместить в один год. По мне, так два года — это самый оптимум. Лучше бы занялись оптимизацией уже существующей системы, чем придумывать велосипед», — поделилась своим мнением с 24.kg ординатор первого года КГМА Салтанат Омурдинова.

Если сроки учебы в ординатуре сократят, только на изменение учебной программы, по словам экспертов, потребуется год-полтора. Они надеются, что чиновники не будут принимать скоропалительных решений, которые еще больше ухудшат ситуацию с подготовкой медицинских кадров.