Азиз Суракматов объяснил, почему в Бишкеке может произойти вторая волна COVID-19

«Необходимо уделить внимание соблюдению санитарных норм в общественном транспорте», — сказал на плановом заседании в муниципалитете мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, в транспорте есть нарушения масочного режима и по количеству перевозимых пассажиров. «Необходимо на это обратить внимание. Или 4 октября мы получим всплеск и никто на выборы не придет. Не придет из-за страха заразиться или заразить других. До выборов нам надо город держать в жесткой санитарной безопасности», — сказал он.

Азиз Суракматов добавил, что так же много нарушений в точках общепита. Он обратился к руководителям Центра госсанэпиднадзора, санитарно-экологической инспекции и Госэкотехинспекции.

«Я прошу, чтобы вы проводили рейды, чтобы вы не закрывали глаза. Приходит одна служба, говорят, мы уже решили с другой службой. Другая служба приходит, говорят, что решили с акимиатом. Из 15 тысяч рейдов всего 627 протоколов, хотя каждый день происходят нарушения. Поэтому именно на работу общепита прошу обратить внимание», — сказал мэр.

«Я иногда объезжаю город вечером, вижу, что ночные клубы, иногда тойкана работают — в 12 часов куран читают. С чьего согласия, если акимиаты и штаб еще не разрешили? Если мы сейчас не будем держать эту ситуацию под контролем, 4 октября мы получим вторую волну, о которой сегодня все говорят», — сказал он.