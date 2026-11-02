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«Выделили миллиард — 300 миллионов украли!» Садыр Жапаров о коррупции

16:48, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о крупных хищениях бюджетных средств, выделенных ранее на развитие городов Токмока и Кара-Балты. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Таласской области.

Поводом стало обращение жительницы региона, которая попросила президента разобраться в уголовном деле ее мужа — бывшего главы айыл окмоту. По ее словам, мужчину несправедливо осудили и обязали возместить государству ущерб в 3,7 миллиона сомов.

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Представители государственных органов пояснили президенту, что уголовное дело связано с ремонтом внутренней дороги протяженностью 3,5 километра в селе Чон-Токой Таласского района.

Комментируя ситуацию, Садыр Жапаров напомнил о случаях хищения бюджетных средств, которые, по его словам, ранее выявляли в других городах.

«Такие случаи были и в Токмоке, и в Кара-Балте. Мы выделяли по миллиарду сомов, говорили: развивайте города. А они по 200–300 миллионов присваивали.
Садыр Жапаров

Глава государства предупредил руководителей местных органов власти о персональной ответственности за использование государственных средств.

По его словам, необходимо отказаться от практики, когда чиновники отчитываются о выполненных работах, фактически не завершив их, а выделенные деньги присваивают.

Жапаров подчеркнул, что бюджетные средства должны расходовать строго по назначению, а сэкономленные при выполнении проектов деньги необходимо возвращать государству, а не оставлять себе.

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Обращаясь к акимам, мэрам и главам айыл окмоту, президент призвал не допускать подобных нарушений.

По делу бывшего главы айыл окмоту, о котором рассказала жительница, Садыр Жапаров предложил подать письменное обращение для дополнительного изучения обстоятельств.

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