«Выделили миллиард — 300 миллионов украли!» Садыр Жапаров о коррупции
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о крупных хищениях бюджетных средств, выделенных ранее на развитие городов Токмока и Кара-Балты. Об этом глава государства рассказал на встрече с жителями Таласской области.
Поводом стало обращение жительницы региона, которая попросила президента разобраться в уголовном деле ее мужа — бывшего главы айыл окмоту. По ее словам, мужчину несправедливо осудили и обязали возместить государству ущерб в 3,7 миллиона сомов.
Представители государственных органов пояснили президенту, что уголовное дело связано с ремонтом внутренней дороги протяженностью 3,5 километра в селе Чон-Токой Таласского района.
Комментируя ситуацию, Садыр Жапаров напомнил о случаях хищения бюджетных средств, которые, по его словам, ранее выявляли в других городах.
Глава государства предупредил руководителей местных органов власти о персональной ответственности за использование государственных средств.
По его словам, необходимо отказаться от практики, когда чиновники отчитываются о выполненных работах, фактически не завершив их, а выделенные деньги присваивают.
Жапаров подчеркнул, что бюджетные средства должны расходовать строго по назначению, а сэкономленные при выполнении проектов деньги необходимо возвращать государству, а не оставлять себе.
Обращаясь к акимам, мэрам и главам айыл окмоту, президент призвал не допускать подобных нарушений.
По делу бывшего главы айыл окмоту, о котором рассказала жительница, Садыр Жапаров предложил подать письменное обращение для дополнительного изучения обстоятельств.