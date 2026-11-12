В Таласской области пресечена деятельность лиц, занимавшихся сбытом наркотиков

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств пресек деятельность группы лиц, занимавшихся изготовлением и сбытом наркотиков на территории Таласской области.

При попытке очередного сбыта крупной партии наркотических средств задержан один из участников преступной группы гражданин КР Б.Б.Р.

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В ходе последующих обысков по месту их проживания и работы обнаружены дополнительные запасы сырья, а также место и средства для изготовления наркотиков.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС ГОВД Таласа.

В рамках уголовного дела продолжается комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, возможных соучастников и каналов распространения наркотических средств.