Депутат призвал продлить работу пункта приема фасоли в Таласской области

Депутат Жогорку Кенеша Медер Чотонов предложил организовать круглосуточную работу пункта приема фасоли в Таласской области. Этот вопрос он поднял на заседании комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам нардепа, власти выделили 2 миллиарда сомов на закупку фасоли у фермеров, однако в области, где проживают около 300 тысяч человек, работает всего один пункт приема.

Медер Чотонов отметил, что пункт закрывается уже в 18.00, из-за чего фермеры не успевают сдать урожай. Он предложил организовать работу в две смены, чтобы принимать продукцию круглосуточно, а также обеспечить необходимое освещение.

Депутат также обратил внимание на условия приема фасоли. По его словам, за один раз у фермера принимают не более тонны, при этом пятую часть продукции могут отклонить как брак.

«Фермеры жалуются, что с ними грубо обращаются. Нужно поговорить с теми, кто принимает фасоль, и наладить работу. Люди трудятся, выращивают урожай, но в итоге их труд не оправдывается», — заметил Медер Чотонов.

Кроме того, он предложил организовать для ожидающих сдачи урожая фермеров горячий чай и питание, особенно с учетом приближающейся зимы.