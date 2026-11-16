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24.kg

В Таласской области начался учет численности косуль

12:21, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Таласским региональным управлением Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора начаты работы по учету косуль (европейских косуль) с целью уточнения численности диких животных, определения состояния их популяции и охраны природных ресурсов региона.

Основная цель учета — установить общую численность косуль, обитающих на территории Таласской области, определить ареалы их распространения, провести наблюдения за местами обитания и изучить динамику изменения популяции.

В рамках данного мероприятия соответствующие сотрудники управления проводят полевые исследования в горных и лесных районах, а также в местах обитания и постоянного пребывания животных. В ходе учета собираются данные о численности животных, их возрастном и половом составе, местах встреч и условиях обитания.

Особое внимание также уделяется факторам, оказывающим негативное воздействие на среду обитания диких животных, а также вопросам противодействия незаконной охоте и браконьерству.

По итогам проводимого учета собранные данные будут проанализированы, а также дана оценка текущему состоянию популяции косуль. Полученная информация станет важной основой для планирования дальнейших мероприятий по охране диких животных, увеличению их численности и сохранению биологического разнообразия.

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