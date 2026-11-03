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Садыр Жапаров рассказал о бюджетах Айтматовского и Манасского районов

14:35, 03 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

Садыр Жапаров встретился с жителями Айтматовского и Манасского районов Таласской области. В ходе встречи президент рассказал, как изменились собственные доходы районных бюджетов и сколько средств в 2026 году направили на строительство, ремонт дорог, водоснабжение и ирригацию.

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По данным пресс-службы главы государства, в Айтматовском районе собственные доходы бюджета выросли со 129 миллионов сомов в 2021 году до 167 миллионов по итогам 2025-го. В 2026 году на реализацию 24 объектов предусмотрено 608 миллионов сомов. По состоянию на 1 октября перечислено 556 миллионов.

В Манасском районе собственные доходы бюджета увеличились с 70 миллионов сомов в 2021 году до 95 миллионов в 2025-м. На реализацию восьми объектов в 2026 году предусмотрено 106 миллионов сомов, из которых на 1 октября выделено 104 миллиона.

Средства направляют на капитальное строительство, ремонт дорог, обеспечение питьевой водой и развитие ирригационной инфраструктуры.

В следующем году в Манасском и Айтматовском районах планируют построить здания центров общеврачебной практики на 100 мест каждое.

За последние пять лет в Айтматовском районе заасфальтировали 23,5 километра дорог, в этом году — еще 38 километров. В Манасском районе за пять лет обновили 28 километров дорог, в 2026-м — еще 26 километров.

Дополнительное финансирование области

В целом в этом году на инфраструктурные проекты Таласской области через Стабилизационный фонд и по статье «Капитальные вложения» дополнительно выделили 5 миллиардов 543 миллиона сомов. Еще 1 миллиард через Государственную ипотечную компанию направили на строительство жилых комплексов.

Бюджет Таласской области в 2021 году составлял 640 миллионов сомов, в 2025-м — 1 миллиард 268 миллионов. На 2026 год утвержден бюджет в размере 1 миллиарда 341 миллиона сомов. За девять месяцев из республиканского бюджета профинансировали 8 миллиардов 638 миллионов сомов.

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