Инвестиции в Манасский район выросли с 293 миллиардов до 3,1 триллиона сомов

Садыр Жапаров 3 ноября в ходе рабочей поездки в Таласскую область ознакомился с результатами социально-экономического развития Айтматовского и Манасского районов за 2021–2026 годы. Об этом сообщили в администрации президента.

В Айтматовском районе за последние пять лет бюджет увеличился более чем в три раза — со 186 миллионов сомов в 2021 году до 619,1 миллиона сомов в 2025-м. По итогам 2026 года ожидается его рост до 625 миллионов сомов.

Объем привлеченных инвестиций вырос с 530 миллионов сомов в 2021 году до 1,6 миллиарда сомов в 2025-м.

В 2025 году промышленное производство составило 1,2 миллиарда сомов. За девять месяцев 2026 года местный бюджет достиг 488,9 миллиона сомов, а объем промышленного производства — 1,05 миллиарда сомов.

За этот период в районе ввели в эксплуатацию 41 промышленный и 44 социальных объекта, включая школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные залы и культурные объекты. Еще на 21 объекте продолжаются строительство и капитальный ремонт.

В районе заасфальтировали 61 километр дорог, ввели в эксплуатацию канал Бахты-Ногой и продолжают ремонт канала Сарымсак. В семи селах ведутся работы по обеспечению жителей питьевой водой.

Среди приоритетных задач — строительство центра обслуживания населения стоимостью 180 миллионов сомов и обеспечение сел чистой питьевой водой. На эти цели предусмотрено 300 миллионов сомов.

В Манасском районе объем государственного бюджета в 2021 году составил 83 миллиарда 110,3 миллиона сомов, а в 2025 году достиг 195 миллиардов 149 миллионов сомов. За девять месяцев 2026 года показатель составил 158 миллиардов 360,8 миллиона сомов. По прогнозу, к концу года он вырастет до 208 миллиардов 440,8 миллиона сомов.

Объем промышленного производства за девять месяцев 2026 года составил 396 миллиардов 200 миллионов сомов. По итогам года ожидается показатель в 501 миллиард 460 миллионов сомов.

Инвестиции в 2021 году составили 293 миллиарда 465,2 миллиона сомов, а в 2025 году — 3 триллиона 175 миллиардов 848,5 миллиона сомов.

За девять месяцев 2026 года объем инвестиций достиг 2 триллионов 82 миллиардов 946,1 миллиона сомов. Годовой прогноз составляет 2 триллиона 177 миллиардов 946,1 миллиона сомов.

В районе планируют построить 14 социальных объектов: четыре учреждения здравоохранения, четыре школы и шесть детских садов.

Кроме того, предусмотрены два инфраструктурных проекта в селе Семетей общей стоимостью 400 миллионов сомов. Первый — строительство центра обслуживания населения за 200 миллионов сомов. Второй — создание системы подачи чистой питьевой воды протяженностью 47 километров, также стоимостью 200 миллионов сомов.