В городе Ош подростка искали с июня. Его нашли спящим во дворе школы

В Оше нашли 16-летнего Умара Умаралиева, которого разыскивали с июня. Подростка обнаружили спящим во дворе школы в селе Кун-Арык Кара-Суйского района Ошской области, сообщили в УВД города.

По данным управления, сотрудники милиции обнаружили подростка во дворе средней школы № 73 имени Токтогула. Он спал вместе со своим другом 2009 года рождения, жителем того же села.

Умара Умаралиева доставили в отдел милиции, где у него и его законных представителей взяли объяснения. После этого подростка передали отцу.

В милиции сообщили, что в отношении законного представителя приняли меры в соответствии со статьей «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса о правонарушениях. Самого подростка поставили на профилактический учет.

Умар Умаралиев ушел из дома 25 июня. О его пропаже милиции сообщила мать 17 августа. По ее словам, ранее сын уже уходил из дома и возвращался через несколько дней.