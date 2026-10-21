В городе Ош подростка искали с июня. Его нашли спящим во дворе школы
В Оше нашли 16-летнего Умара Умаралиева, которого разыскивали с июня. Подростка обнаружили спящим во дворе школы в селе Кун-Арык Кара-Суйского района Ошской области, сообщили в УВД города.
По данным управления, сотрудники милиции обнаружили подростка во дворе средней школы № 73 имени Токтогула. Он спал вместе со своим другом 2009 года рождения, жителем того же села.
Умара Умаралиева доставили в отдел милиции, где у него и его законных представителей взяли объяснения. После этого подростка передали отцу.
В милиции сообщили, что в отношении законного представителя приняли меры в соответствии со статьей «Уклонение от родительских обязанностей» Кодекса о правонарушениях. Самого подростка поставили на профилактический учет.
Умар Умаралиев ушел из дома 25 июня. О его пропаже милиции сообщила мать 17 августа. По ее словам, ранее сын уже уходил из дома и возвращался через несколько дней.