Вышла из дома и пропала. Разыскивается 22-летняя Мээрим Бабаева
В УВД Ленинского района города Бишкек обратилась гражданка Б. К. с просьбой оказать содействие в розыске своей дочери — Бабаевой Мээрим, 2004 года рождения.
По предварительным данным, девушка вышла из дома, расположенного по адресу: город Бишкек, жилой массив «Кудайберген», улица № 5. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.
Приметы:
- рост — около 165 сантиметров;
- телосложение — худощавое;
- волосы — светлые;
- глаза — карие.
Была одета: в одежду по сезону.
Уважаемые граждане! Если вам что-либо известно о местонахождении Бабаевой Мээрим, просим незамедлительно сообщить об этом в УВД Ленинского района города Бишкека по следующим номерам телефонов:
0 700 860 909, 0 707 143 471 или 102.