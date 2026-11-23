В УВД Ленинского района города Бишкек обратилась гражданка Б. К. с просьбой оказать содействие в розыске своей дочери — Бабаевой Мээрим, 2004 года рождения.

По предварительным данным, девушка вышла из дома, расположенного по адресу: город Бишкек, жилой массив «Кудайберген», улица № 5. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Приметы:

рост — около 165 сантиметров;

телосложение — худощавое;

волосы — светлые;

глаза — карие.

Была одета: в одежду по сезону.

Уважаемые граждане! Если вам что-либо известно о местонахождении Бабаевой Мээрим, просим незамедлительно сообщить об этом в УВД Ленинского района города Бишкека по следующим номерам телефонов:

0 700 860 909, 0 707 143 471 или 102.