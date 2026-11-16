Вышел играть и не вернулся. В Бишкеке ищут 10-летнего мальчика

В Бишкеке разыскивают 10-летнего Азирета Рустамова. Он вышел из дома на улице Эркин Эл вечером 15 ноября и не вернулся. Об этом сообщили в Первомайском РУВД.

Приметы мальчика: рост около 145 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы. В день исчезновения он был одет в черную спортивную одежду, синие штаны и черные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 0553102123 и 0700669334.