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Семья погибшего в «Ала-Арче» подростка обратилась к Садыру Жапарову

18:17, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Родственники 14-летнего Амира Кунакунова, тело которого обнаружили сегодня в горах «Ала-Арчи», обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой изменить меру пресечения его отцу Максату Кунакунову, который находится под стражей.

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По словам близких, после ареста отца подросток тяжело переживал происходящее, стал замкнутым. Теперь семья просит предоставить Максату Кунакунову возможность поддержать родных и проститься с сыном.

В обращении родственники также заявляют об оказываемом на семью давлении, имущественных претензиях и угрозе потери недвижимости. По их утверждению, к происходящему могут быть причастны влиятельные лица.

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В обращении к главе государства семья также просит обеспечить объективное расследование уголовного дела, проверить информацию о возможном вмешательстве заинтересованных лиц и безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения.

Напомним, 14-летний Амир Кунакунов пропал 7 ноября во время самостоятельного похода в горы «Ала-Арчи». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поиски подростка продолжались более двух суток. 9 ноября спасатели обнаружили его тело в районе пика Электро. По предварительным данным, Амир погиб от переохлаждения.

Справка

Максат Кунакунов — бывший депутат Жогорку Кенеша. В июле 2015 года его задержали по подозрению в содействии террористической группе. Ему предъявили обвинения в пособничестве террористам, незаконном хранении оружия, попытке государственного переворота и разбойном нападении.

В 2017-м суд оправдал Кунакунова по обвинениям в пособничестве террористам и попытке госпереворота, однако признал виновным в незаконном хранении оружия и разбойном нападении. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

В июле 2019 года Максат Кунакунов был условно-досрочно освобожден по решению Ленинского районного суда Бишкека.

Он также участвовал в парламентских выборах по Ленинскому одномандатному округу № 26 в столице. В 2023-м выдвигал свою кандидатуру на депутатское место, освободившееся после досрочного сложения полномочий Жаныбеком Абировым.

На момент подготовки материала официального подтверждения его нынешнего нахождения в СИЗО и информации о новом уголовном деле получить не удалось. Также неизвестно, поступило ли соответствующее обращение родственников в уполномоченные органы.

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