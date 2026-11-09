Семья погибшего в «Ала-Арче» подростка обратилась к Садыру Жапарову
Родственники 14-летнего Амира Кунакунова, тело которого обнаружили сегодня в горах «Ала-Арчи», обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой изменить меру пресечения его отцу Максату Кунакунову, который находится под стражей.
По словам близких, после ареста отца подросток тяжело переживал происходящее, стал замкнутым. Теперь семья просит предоставить Максату Кунакунову возможность поддержать родных и проститься с сыном.
В обращении родственники также заявляют об оказываемом на семью давлении, имущественных претензиях и угрозе потери недвижимости. По их утверждению, к происходящему могут быть причастны влиятельные лица.
В обращении к главе государства семья также просит обеспечить объективное расследование уголовного дела, проверить информацию о возможном вмешательстве заинтересованных лиц и безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения.
Напомним, 14-летний Амир Кунакунов пропал 7 ноября во время самостоятельного похода в горы «Ала-Арчи». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поиски подростка продолжались более двух суток. 9 ноября спасатели обнаружили его тело в районе пика Электро. По предварительным данным, Амир погиб от переохлаждения.
Справка
Максат Кунакунов — бывший депутат Жогорку Кенеша. В июле 2015 года его задержали по подозрению в содействии террористической группе. Ему предъявили обвинения в пособничестве террористам, незаконном хранении оружия, попытке государственного переворота и разбойном нападении.
В 2017-м суд оправдал Кунакунова по обвинениям в пособничестве террористам и попытке госпереворота, однако признал виновным в незаконном хранении оружия и разбойном нападении. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
В июле 2019 года Максат Кунакунов был условно-досрочно освобожден по решению Ленинского районного суда Бишкека.
Он также участвовал в парламентских выборах по Ленинскому одномандатному округу № 26 в столице. В 2023-м выдвигал свою кандидатуру на депутатское место, освободившееся после досрочного сложения полномочий Жаныбеком Абировым.
На момент подготовки материала официального подтверждения его нынешнего нахождения в СИЗО и информации о новом уголовном деле получить не удалось. Также неизвестно, поступило ли соответствующее обращение родственников в уполномоченные органы.