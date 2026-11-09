Семья погибшего в «Ала-Арче» подростка обратилась к Садыру Жапарову

Родственники 14-летнего Амира Кунакунова, тело которого обнаружили сегодня в горах «Ала-Арчи», обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой изменить меру пресечения его отцу Максату Кунакунову, который находится под стражей.

По словам близких, после ареста отца подросток тяжело переживал происходящее, стал замкнутым. Теперь семья просит предоставить Максату Кунакунову возможность поддержать родных и проститься с сыном.

В обращении родственники также заявляют об оказываемом на семью давлении, имущественных претензиях и угрозе потери недвижимости. По их утверждению, к происходящему могут быть причастны влиятельные лица.

В обращении к главе государства семья также просит обеспечить объективное расследование уголовного дела, проверить информацию о возможном вмешательстве заинтересованных лиц и безотлагательно рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения.

Напомним, 14-летний Амир Кунакунов пропал 7 ноября во время самостоятельного похода в горы «Ала-Арчи». Вечером он связался со спасателями и сообщил, что заблудился. Поиски подростка продолжались более двух суток. 9 ноября спасатели обнаружили его тело в районе пика Электро. По предварительным данным, Амир погиб от переохлаждения.