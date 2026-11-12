AMIR Alert. Систему оперативного поиска детей предлагают создать в Кыргызстане

Создать систему AMIR Alert предлагают в Кыргызстане — на сайте change.org запустили петицию.

Ее автор потрясена трагедией, произошедшей в горах Чуйской области: 14-летний Амир заблудился; оказавшись в опасной ситуации, он сам обратился за помощью, позвонив в службу спасения 112. Однако спустя два дня подростка нашли погибшим.

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«Эта трагедия глубоко потрясла многих из нас и заставила задуматься о том, насколько важно своевременно оказывать помощь детям, оказавшимся в опасности. Я выросла в Кыргызстане, сейчас живу в США, где действует система AMBER Alert. Эта система позволяет оперативно оповещать население о пропавших детях, которые могут находиться в серьезной опасности. Я верю, что внедрение подобной системы в КР могло бы помочь спасти множество детских жизней», — пишет автор.

Система AMIR Alert, названная в честь Амира, могла бы оперативно оповещать тысячи людей о пропавших детях через мобильные телефоны и другие каналы связи. Это позволило бы ускорить поиски, скоординировать усилия спасательных служб, правоохранительных органов и общественности, а главное — повысить шансы на спасение детей.

Петицию запустили 11 ноября, она собрала пока около ста подписей.