USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

AMIR Alert. Систему оперативного поиска детей предлагают создать в Кыргызстане

09:40, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Создать систему AMIR Alert предлагают в Кыргызстане — на сайте change.org запустили петицию.

Ее автор потрясена трагедией, произошедшей в горах Чуйской области: 14-летний Амир заблудился; оказавшись в опасной ситуации, он сам обратился за помощью, позвонив в службу спасения 112. Однако спустя два дня подростка нашли погибшим.

Читайте по теме
После гибели Амира в Кыргызстане создали SOS-канал для спасения в горах

«Эта трагедия глубоко потрясла многих из нас и заставила задуматься о том, насколько важно своевременно оказывать помощь детям, оказавшимся в опасности. Я выросла в Кыргызстане, сейчас живу в США, где действует система AMBER Alert. Эта система позволяет оперативно оповещать население о пропавших детях, которые могут находиться в серьезной опасности. Я верю, что внедрение подобной системы в КР могло бы помочь спасти множество детских жизней», — пишет автор.

Система AMIR Alert, названная в честь Амира, могла бы оперативно оповещать тысячи людей о пропавших детях через мобильные телефоны и другие каналы связи. Это позволило бы ускорить поиски, скоординировать усилия спасательных служб, правоохранительных органов и общественности, а главное —  повысить шансы на спасение детей.

Петицию запустили 11 ноября, она собрала пока около ста подписей.

Материалы по теме

Масштабные родительские собрания проводят в Бишкеке: кто и зачем

Правоохранители продолжают искать 31-летнего Сергея Щербакова, уехавшего в горы

Семья погибшего в «Ала-Арче» подростка обратилась к Садыру Жапарову

В Бишкеке разыскивают 31-летнего мужчину. Выехал на машине и пропал

МЧС раскрыло подробности поисков погибшего в горах «Ала-Арчи» подростка

Найдено тело 14-летнего Амира, пропавшего в Ала-Арче

В Кыргызстане детям с тяжелыми нарушениями слуха проведут бесплатные операции

Дети должны жить с матерью. Женщина обратилась за помощью к президенту

В Кыргызстане на выплаты пособия «Бала ырысы» направили 328 миллионов сомов

В Кыргызстане введут скрининг беременных на генетические заболевания плода

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Общество

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу снова проиграла соперникам из России

 

Конституционный суд признал незаконной разницу в тарифах на тонировку

 

В Сон-Куле получили 6,2 миллиона икринок сига для пополнения рыбных запасов

 

Около 70 процентов книг в Кыргызстане издаются на кыргызском языке

 

На посту «Арал» сняли ограничение для большегрузов на трассе Бишкек — Ош

 

Атака на Иран

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

Власть

О единой системе биологической безопасности стран-участниц высказались в ОДКБ

 

Жогорку Кенеш одобрил законопроект об усилении охраны озер и водохранилищ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Страны ОДКБ лишили Армению права голоса

 

COP31. Глава кабмина КР выступил на саммите с национальным заявлением

 

Ситуация вокруг Украины

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Общество

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

Федерация таэквондо ГТФ запустила собственное мобильное приложение

 

На развитие климатически устойчивых ландшафтов в ЦА направят 200 миллионов евро

 

Юношеская сборная Кыргызстана по футзалу снова проиграла соперникам из России

 

Конституционный суд признал незаконной разницу в тарифах на тонировку

 

В Сон-Куле получили 6,2 миллиона икринок сига для пополнения рыбных запасов

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18