Программист из Кыргызстана Эмирлан Тоголоков разработал прототип системы оповещения о детях, находящихся в опасности.

Напомним, после гибели Амира Кунакунова в Ала-Арче появилась петиция о создании системы AMIR Alert на примере опыта США, где действует система AMBER Alert.

По словам Эмирлана Тоголокова, американскую систему используют в основном при похищении ребенка.

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«Если он просто потерялся, как в случае с Амиром, ее бы не задействовали. В Нидерландах есть отдельная система для пропавших детей. Ее запускали даже тогда, когда нет признаков похищения, но есть серьезные опасения за жизнь ребенка. По данным этой системы с 2008 по 2021 год в 94 процентах случаев, по которым выпускали такие оповещения, детей нашли. С учетом наших гор и больших расстояний такой подход может оказаться для Кыргызстана более эффективным», — рассказал программист 24.kg.

Он подготовил рабочий прототип системы.

«После звонка в 102 или 112 сообщение о ребенке в опасности за минуты получают спасатели, волонтеры и жители нужного района. Это только пример, а не готовое решение. Насколько он удобен на практике, можно узнать лишь совместно с МЧС, милицией и другими профильными службами. Готов передать свои наработки тем, кто будет внедрять такую систему. Пилот можно реализовать в природном парке «Ала-Арча»», — добавил Эмирлан Тоголоков.

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После трагической гибели 14-летнего Амира Кунакунова в ущелье Ала-Арча сообщество туристов и альпинистов создало Telegram-канал SOS Mountain для координации поисково-спасательных работ в горах.