В Ноокенском районе Джалал-Абадской области продолжаются поиски Алмаза Мамытбекова, который пропал четыре дня назад. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

По данным ведомства, к поисковым работам привлечены 88 спасателей, 17 сотрудников милиции, 13 работников лесного хозяйства и 105 местных жителей.

Для обследования территории задействованы семь беспилотников, три оборудования Starlink, 19 лошадей и 17 мотоциклов.

По имеющейся информации, за два дня до исчезновения молодой человек был в горах, после чего вернулся домой. Поэтому поисковые работы ведутся в том числе в горной и труднодоступной местности.

Напомним, 20-летний Алмаз Мамытбеков ушел из дома в селе Коминтерн 13 ноября около 6.30 и не вернулся. О его исчезновении в милицию сообщила мать.

Рост пропавшего — около 180 сантиметров, телосложение худощавое, кожа смуглая. При ходьбе прихрамывает. В день исчезновения был одет в легкую желтую куртку, черные спортивные штаны и белые кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить по телефонам: 102, 0373450085, 0558661515 или 0773611717.