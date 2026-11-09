В Бишкеке разыскивают 31-летнего мужчину. Выехал на машине и пропал

В Бишкеке сотрудники милиции разыскивают 31-летнего Сергея Щербакова, который 1 ноября уехал из дома на автомобиле и пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По данным милиции, с заявлением о розыске обратился друг пропавшего. Установлено, что 1 ноября примерно в 5.30 Сергей Щербаков выехал из дома на улице Уметалиева на сером внедорожнике Suzuki Jimny с государственным номером 01KG614ARF. С тех пор его местонахождение неизвестно.

❮ ❯ ✏️ Edit 1/2 Фото ГУВД Бишкека

Приметы пропавшего: рост 170-175 сантиметров, плотное телосложение, короткие волосы. Был одет по сезону.

Факт исчезновения зарегистрирован в журнале учета информации УВД Ленинского района.

Милиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Щербакова или его автомобиля, сообщить по телефонам: 0312352947, 0312352671 или 0224214346.