Правоохранители продолжают искать 31-летнего Сергея Щербакова, уехавшего в горы

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека продолжают поиски Сергея Щербакова, 1995 года рождения. По предварительным данным, мужчина выехал из столицы в направлении Ошской области на сером автомобиле Suzuki Jimny с госномером 01KG614 ARF.

Как сообщили правоохранители, с заявлением о пропаже обратился друг Щербакова. По его словам, перед поездкой Сергей показал карту и рассказал, что собирается в Ошскую область, чтобы увидеть горы и побывать в горной местности.

Блок YouTube

Милиционеры изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают возможный маршрут движения автомобиля и проверяют поступающую информацию. Поиски продолжаются.

Правоохранительные органы просят граждан, которые могли видеть Сергея Щербакова или его автомобиль, а также располагают другой информацией о его местонахождении, сообщить об этом в дежурную часть УВД Ленинского района Бишкека:

0312352947;

0312352671;

0224214346.

В милиции отметили, что даже незначительная информация может помочь в поисках.