В Джети-Огузском районе на видео запечатлели снежного барса

В одной из горных долин Джети-Огузского района Иссык-Кульской области туристы, находившиеся в сопровождении местных жителей, засняли на видео снежного барса и поделились записью со специалистами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По словам авторов видео, снежный барс, увидев людей на лошадях, сразу скрылся в еловом лесу.

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Отметим, Кыргызстан является одним из основных ареалов обитания снежного барса. Численность этого хищника в стране составляет, по оценкам, около 450-550 особей.

Несмотря на резкое сокращение популяции в 1990-х, в последние годы наблюдается тенденция к ее постепенному восстановлению. Основные места обитания снежного барса сосредоточены в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Согласно указу президента, он признан национальным символом страны.