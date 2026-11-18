Егерям в Кыргызстане передали три подзорные трубы с увеличением от 20 до 60 крат. Их планируют направить в заповедники, расположенные в ареале снежного барса. Предварительно речь идет о «Беш-Арале», «Кан-Ачуу» и «Кулун-Ата».

Оборудование передали общественному объединению «Фонд «Илбирс» организаторы благотворительного забега Bishkek Snow Leopard Run. По словам руководителя фонда Заирбека Кубанычбекова, трубы помогут наблюдать за дикими животными на безопасном расстоянии и вести учет парнокопытных — основной кормовой базы снежного барса. Егери смогут также лучше определять число животных и их половозрастной состав.

В КР на одного егеря может приходиться от 7 тысяч до 10 тысяч гектаров территории. Сотрудникам необходимо не только патрулировать участки, но и вести наблюдения, составлять отчеты и противодействовать браконьерству.

Снежного барса редко удается увидеть в дикой природе, отмечают в фонде. Поэтому для мониторинга используют в том числе фотоловушки и спутниковые ошейники: эти данные помогают отличать повторные наблюдения за одной особью от встреч с разными животными.

По оценке главы фонда, в республике насчитывается около 500 снежных барсов вместе с детенышами. Он считает, что численность может расти, однако новые трубы прежде всего должны помочь улучшить наблюдение за хищниками и их кормовой базой.