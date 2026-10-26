Кыргызстан и Татарстан создают консорциум для изучения популяции снежного барса

Кыргызстан и Татарстан подписали соглашение о создании консорциума, который займется изучением и восстановлением популяции снежного барса. Об этом сообщает Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана.

Документ принят департаментом сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий КР и АНО «Научно-исследовательский центр сохранения биологического разнообразия «Снежный барс».

Совместную деятельность ученые двух республик организуют на базе научных площадок — центра «Снежный барс» в Республике Алтай и центра «Ак-Илбирс» в Кыргызстане.

Одним из основных направлений сотрудничества станет исследование генетического разнообразия животных. Ученые также планируют отслеживать состояние популяций в естественной среде и совершенствовать методы разведения снежных барсов.

Отдельная программа будет посвящена реабилитации хищников и подготовке к возвращению в дикую природу. Кроме того, исследователи намерены создать биобанк и криобанк, наладить обмен результатами исследований и организовать обучение специалистов.