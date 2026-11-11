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Кыргызстан и Казахстан усилят сотрудничество в сфере сохранения горных экосистем

23:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Состоялась двусторонняя встреча министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Акыла Токтобаева с министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Алибеком Куантыровым.

По данным Минприроды, встреча состоялось на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-31).

Особое внимание уделено горной повестке и необходимость совместных усилий по сохранению горных экосистем. Отдельным направлением обсуждения стало сохранение биоразнообразия, в частности трансграничной популяции снежного барса.

Стороны отметили необходимость развития сотрудничества в рамках Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP), включая совместный мониторинг, обмен научными данными, противодействие браконьерству и сохранение естественных миграционных коридоров.

Встреча подтвердила взаимную заинтересованность республик в углублении двустороннего сотрудничества и координации усилий по решению общих экологических и климатических задач Центральной Азии. 

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