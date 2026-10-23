В Кочкоре открылась фотовыставка о сохранении снежного барса

В Кочкорском районе Нарынской области 23 октября, в Международный день снежного барса, открылась экологическая фотовыставка «Стражи гор: NABU и сохранение снежного барса в Кыргызстане». Экспозиция размещена в музее имени Осмонаалы Сыдык уулу и будет доступна для посетителей бесплатно до 15 ноября.

Как сообщили организаторы, выставка посвящена многолетней природоохранной деятельности организации NABU Кыргызстан. Посетители могут увидеть фотографии снежного барса и других обитателей гор Кыргызстана, в том числе манула, бородача, грифа, беркута, медведя и других диких животных.

Помимо фотографий, на выставке представлены специальная одежда сотрудников организации и оборудование, которое используется для наблюдения за дикими животными. Среди экспонатов — бинокли, GPS-устройства, рации, дроны, дальномеры и другие инструменты. Также посетителям показывают снаряжение для работы в полевых условиях: палатки, спальные мешки, карематы и технику для передвижения по снегу.

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Отдельная часть экспозиции посвящена информационным материалам о защите природы. Здесь представлены экологические книги директора NABU Кыргызстан Толкунбека Асыкулова, брошюры, буклеты и календари. Они рассказывают о деятельности организации, сохранении снежного барса и биоразнообразия страны.

Выставка рассчитана на местных жителей, школьников, молодежь и всех, кто интересуется природой и охраной диких животных.

Ранее аналогичные экспозиции организовали в Бишкеке, Балыкчи и Оше. Теперь организаторы планируют проводить их и в других регионах Кыргызстана, чтобы расширить доступ населения к информации о природоохранной деятельности и необходимости сохранения уникальной горной фауны страны.

Международный день снежного барса отмечается ежегодно 23 октября.

Напомним, что праздник был учрежден 23 октября 2013 года на первом Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке (Кыргызстан), где представители 12 стран ареала обитания хищника подписали Бишкекскую декларацию.

В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила этот день международным. Цель праздника — привлечь внимание к защите редкого вида, борьбе с браконьерством и сохранению высокогорных экосистем Центральной и Южной Азии.



