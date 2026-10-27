Одной из причин сокращения популяции снежных барсов в КР стало браконьерство

Одной из причин сокращения популяции снежных барсов в Кыргызстане в 1990-х годах стало браконьерство. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Талантбек Турдуматов.

По его данным, сейчас в республике обитает примерно 550 снежных барсов, а в 1990-х их было около 1 тысячи.

Талантбек Турдуматов отметил, что в последние годы специалисты фиксируют восстановление популяции илбирсов на основе данных, полученных с фотоловушек.

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«Мы оцениваем численность особей на уровне 500-550… С 1955 года в КР отлавливали около 400 снежных барсов и передавали их в зоопарки других стран. Сейчас снежные барсы обитают даже в Мексике. Непонятно, откуда они там появились», — рассказал он.

В Кыргызстане снежные барсы встречаются в нескольких регионах. Больше всего их фиксируют в Иссык-Кульской области. Встречают илбирсов также в Нарынской области. Видели их и в Джалал-Абадской, Таласской и Чуйской областях, а также на юге республики, рассказал чиновник.