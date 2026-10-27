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24.kg

В Нарынском районе снежный барс попал на видео вместе с двумя детенышами

10:26, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В одном из сел Нарынского района местные жители сняли на видео снежного барса, который передвигался вместе с двумя детенышами.

По информации автора видео, животных заметили, когда они переходили большой мост в одном из сел. По предварительным предположениям, детенышам снежного барса может быть около одного года.

Кыргызстан является одним из основных ареалов обитания снежного барса. Численность этого хищника в стране составляет, по оценкам, около 450–550 особей.

Несмотря на резкое сокращение популяции в 1990-х годах, в последние годы наблюдается тенденция к ее постепенному восстановлению. Основные места обитания снежного барса сосредоточены в Иссык-Кульской и Нарынской областях.

Согласно указу президента Кыргызской Республики, снежный барс признан национальным символом страны.

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Кроме того, 23 октября текущего года в селе Ананьево Иссык-Кульской области состоялась торжественная церемония открытия научно-исследовательского центра «Ак-Илбирс», который будет заниматься изучением, охраной и реабилитацией снежного барса.

Охрана снежного барса и среды его обитания имеет особое значение для сохранения биологического разнообразия. Защита таких редких животных и увеличение их популяции являются одними из важных задач в области охраны природы.

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