В Нарынской области на видео попали три снежных барса

На территории государственного природного заповедника в Нарынской области удалось заснять трех снежных барсов.

Редких хищников, обитающих в естественной среде, запечатлели сотрудники Нарынского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора во время обследования территории заповедника.

На видеозаписи видно, как три снежных барса спокойно передвигаются по склону горы, направляясь в сторону ее возвышенной части.

К основным местам обитания снежного барса относятся Иссык-Кульская и Нарынская области. Проводимая в этих регионах работа по охране природы и сохранению биологического разнообразия играет важную роль в защите редких животных.

Снежный барс является одним из национальных символов Кыргызстана.

Кроме того, 23 октября 2026 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области открыт первый в Центральной Азии научно-исследовательский и реабилитационный центр «Ак илбирс». Деятельность центра направлена на развитие исследований, сохранение и защиту снежных барсов.