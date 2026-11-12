Любопытный детеныш снежного барса 25 минут играл перед фотоловушкой

Детеныш снежного барса стал героем необычных кадров, снятых автоматической камерой наблюдения в горах.

Маленький хищник самостоятельно подошел к установленной фотоловушке и с любопытством начал разглядывать объектив. Затем он принялся играть в снегу, оставаясь рядом с камерой почти 25 минут.

❮ ❯ ✏️ Edit 2/2 Фото из соцсетей

Снежные барсы ведут скрытный образ жизни и стараются избегать встреч с человеком. Поэтому наблюдать за ними в естественной среде обитания, особенно за детенышами, удается крайне редко.

Подобные видеозаписи представляют интерес не только для любителей дикой природы, но и для ученых. Фотоловушки позволяют исследователям изучать поведение редких хищников, отслеживать их перемещения и получать сведения о состоянии популяции без вмешательства в жизнь животных.

Напомним, снежный барс занесен в Красную книгу Кыргызстана и находится под международной охраной. Основными угрозами для вида остаются браконьерство, сокращение естественной кормовой базы и разрушение мест обитания.