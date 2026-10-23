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Сегодня отмечается Международный день снежного барса

10:54, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Международный день снежного барса отмечается ежегодно 23 октября.

Напомним, что праздник был учрежден 23 октября 2013 года на первом Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке (Кыргызстан), где представители 12 стран ареала обитания хищника подписали Бишкекскую декларацию.

В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила этот день международным. Цель праздника — привлечь внимание к защите редкого вида, борьбе с браконьерством и сохранению высокогорных экосистем Центральной и Южной Азии.

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В сообщении Посольства Франции в Кыргызстане отмечается, что в Международный день снежного барса Франция подтвердила приверженность укреплению регионального и международного сотрудничества в целях сохранения этого редкого хищника и его горной среды обитания, имеющей большое значение как для Франции, так и для Кыргызстана.

Внимание к этому животному привлекает и творчество французских исследователей природы. Писатель Сильвен Тессон и фотограф Винсент Мунье отправились в высокогорные районы Тибета в поисках снежного барса. Их путешествие задокументировано в книге «Снежный барс» и посвященном экспедиции отчете.

Кроме того, Франция проведет мероприятие, посвященное охране горных территорий, в рамках «Ереванской платформы по вопросам гор и связанных с ними пресноводных экосистем». Оно запланировано на 27 октября 2026 года в рамках COP17.

Инициатива направлена на укрепление международного диалога по вопросам сохранения горных территорий и связанных с ними природных ресурсов.

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