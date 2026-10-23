Сегодня отмечается Международный день снежного барса
Международный день снежного барса отмечается ежегодно 23 октября.
Напомним, что праздник был учрежден 23 октября 2013 года на первом Всемирном форуме по сохранению снежного барса в Бишкеке (Кыргызстан), где представители 12 стран ареала обитания хищника подписали Бишкекскую декларацию.
В декабре 2024 года Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила этот день международным. Цель праздника — привлечь внимание к защите редкого вида, борьбе с браконьерством и сохранению высокогорных экосистем Центральной и Южной Азии.
В сообщении Посольства Франции в Кыргызстане отмечается, что в Международный день снежного барса Франция подтвердила приверженность укреплению регионального и международного сотрудничества в целях сохранения этого редкого хищника и его горной среды обитания, имеющей большое значение как для Франции, так и для Кыргызстана.
Внимание к этому животному привлекает и творчество французских исследователей природы. Писатель Сильвен Тессон и фотограф Винсент Мунье отправились в высокогорные районы Тибета в поисках снежного барса. Их путешествие задокументировано в книге «Снежный барс» и посвященном экспедиции отчете.
Кроме того, Франция проведет мероприятие, посвященное охране горных территорий, в рамках «Ереванской платформы по вопросам гор и связанных с ними пресноводных экосистем». Оно запланировано на 27 октября 2026 года в рамках COP17.
Инициатива направлена на укрепление международного диалога по вопросам сохранения горных территорий и связанных с ними природных ресурсов.