Государственная пограничная служба Кыргызской Республики сообщает, что 23 ноября 2026 года в Ошской области пограничники пресекли попытку незаконного перемещения партии пиротехнических изделий в Узбекистан по водному каналу.

В ходе несения службы по охране государственной границы в местности Төө-Моюн пограничный наряд обратил внимание на подозрительное передвижение автомобиля марки Hyundai Sonata в приграничной местности.

В ходе дальнейшего наблюдения пограничники выявили троих граждан, пытавшихся переправить груз через кыргызско-узбекскую государственную границу по каналу Керкидан.

Заметив приближение пограничного наряда, граждане попытались скрыться. Однако в результате слаженных действий пограничников все трое были задержаны.

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При обследовании местности военнослужащие обнаружили пластиковую бочку с пиротехническими изделиями марки «Новый век».

Задержанными оказались жители Кадамджайского района Баткенской области, 1999 и 2000 годов рождения.

В ходе предварительного опроса один из задержанных признался, что намеревался незаконно переправить пиротехнику через государственную границу по просьбе своего знакомого из Узбекистана.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам Араванского РОВД для дальнейшего разбирательства.

Государственная пограничная служба Кыргызской Республики предупреждает, что любые попытки незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу будут пресекаться, а виновные лица — привлекаться к ответственности в установленном законом порядке.