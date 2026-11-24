За 10 месяцев 2026 года кыргызско-узбекскую границу пересекли более 32 миллиона человек и свыше 3 миллионов транспортных средств. Об этом 24 ноября сообщил председатель Государственной пограничной службы Данияр Сатимов на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам.

Депутаты рассмотрели протокол о внесении изменений в соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном о пунктах пропуска через государственную границу. Документ был подписан 30 июля 2026 года в Чолпон-Ате.

По его словам, существующие параметры соглашения 2004 года уже не отвечают нынешним объемам пассажирского и транспортного потока.

Протокол предусматривает изменение статуса и режима работы ряда пунктов пропуска. В частности, некоторые из них предлагается перевести из двустороннего в многосторонний статус, а также установить круглосуточный режим работы.

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Ожидается, что эти меры позволят сократить время пересечения границы, уменьшить очереди и заторы, увеличить транзитный потенциал и товарооборот.

Расширение сети и режима работы КПП также должно способствовать развитию приграничных районов Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Всего планируется увеличить количество КПП на кыргызско-узбекской границе с 15 до 30.

В частности, пункт пропуска «Сейдикум» в Базар-Коргонском районе, который сейчас не функционирует, предлагается перевести на двусторонний статус и круглосуточный режим работы.

Ранее он имел упрощенный статус и работал только в светлое время суток. После вступления протокола в силу через него смогут проходить граждане. Возможность пропуска транспортных средств будет зависеть от дополнительных договоренностей между пограничными и таможенными органами двух государств.

Депутат Жаныбек Аматов также поднял вопрос о восстановлении пешеходного пункта пропуска в районе села Таш-Кыя Уч-Коргонского айыл окмоту. По его словам, жители приграничных населенных пунктов неоднократно обращались с просьбой возобновить его работу.

Сатимов пояснил, что для запуска новых и обновленных пунктов пропуска необходимо обеспечить их инфраструктурой: электричеством, интернетом и условиями для работы пограничных и других государственных служб.

Открывать их будут по мере готовности. Соответствующие расходы могут включить в планы на 2027 год. Полное обустройство отдельных пунктов пропуска может занять от одного до двух лет. Однако там, где необходимая инфраструктура уже имеется, пропуск граждан начнется раньше.

В ходе обсуждения депутат Жылдыз Садырбаева обратила внимание на значительные объемы незаконного ввоза товаров через кыргызско-узбекскую границу и призвала усилить борьбу с контрабандой.

В ответ Сатимов сообщил, что Пограничная служба закупает специальные технические средства для обнаружения контрабандных тоннелей. Также ведомство взаимодействует с узбекскими коллегами и другими компетентными органами.

Отдельно депутаты обсудили технические сбои в информационных системах пограничного контроля. Депутат Гуля Кожокулова напомнила о недавнем сбое в аэропорту «Манас», из-за которого пассажиры опасались опоздать на свои рейсы.

Глава Погранслужбы пояснил, что сейчас тестируется новая информационная система, поэтому возможны отдельные технические неполадки. По его словам, ведомство принимает меры, чтобы подобные сбои не приводили к задержкам авиарейсов.

Кожокулова призвала предусмотреть резервные механизмы на случай отказа основной системы и проводить тестирование в часы с меньшей нагрузкой. Кроме того, она попросила проверить жалобы граждан на возможные ошибки при подсчете сроков пребывания иностранцев на территории Кыргызстана.