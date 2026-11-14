Как продвигается строительство новой железной дороги, рассказал глава Минтранса

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан идет полным ходом, заявил 24.kg министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев.

Он отметил, что планируют построить 105 километров тоннелей.

«Работы по ним идут полным ходом: земляные работы, обустройство станций, возведение мостов. На данный момент мы от графика не отстаем. План — выполнять примерно по 20 процентов объема работ ежегодно, и в текущем году мы выходим на эти плановые показатели», — сказал министр.

Проект рассчитан на пять лет, ввод в эксплуатацию запланирован до 2031 года. По территории Кыргызстана проходит 305 километров дороги. Генеральным подрядчиком определена китайская компания.

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«На данный момент задействовано более 10 тысяч рабочих и более 7 тысяч единиц спецтехники, работа кипит. Для реализации столь масштабного проекта и возведения таких сложных инженерных сооружений у нас на сегодня пока не готовы ни профильные специалисты нужной квалификации, ни соответствующая материально-техническая база. Поэтому мы перенимаем опыт на этой стройке, обучаем и готовим своих специалистов, чтобы последующие подобные проекты мы могли строить самостоятельно», — добавил глава Минтранса.

Напомним, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан официально началось в декабре 2024 года. Кыргызский участок пройдет по маршруту Торугарт — Макмал — Джалал-Абад и должен соединить железнодорожные сети Китая и Узбекистана. Общая протяженность дороги составит около 480 километров.